Segunda denuncia por abuso sexual contra una figura de la izquierda española

Una denuncia de una segunda mujer por supuesto abuso sexual contra el antiguo dirigente de la izquierda española Íñigo Errejón fue admitida a trámite por la justicia española, informó este lunes a la AFP el abogado de las denunciantes.

El abogado no quiso otorgar ningún detalle sobre la nueva denunciante ni sobre su acusación por razones de privacidad.

Errejón, uno de los fundadores del partido Podemos que por años fue conocido dirigente de la izquierda radical española, fue objeto de una primera denuncia por presunto abuso sexual por parte de la actriz Elisa Mouliaá quien asegura que en 2021 el entonces diputado la manoseó y le dio besos no consentidos, aunque él afirma que fueron consentidos.

Esta segunda denuncia contra Errejón, que dejó la política en octubre de 2024 cuando estalló la polémica por la primera acusación, es de una mujer que afirma que el político la violó en su casa en 2021, según indicó la prensa española.