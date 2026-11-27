Corea del Sur repatrió este viernes a seis norcoreanos que fueron hallados a la deriva en aguas internacionales a bordo de un barco pesquero a principios de mes, informó el Ministerio de Unificación de Seúl.

La decisión se produce mientras aumentan las tensiones a lo largo de la frontera fuertemente fortificada, después de que la reciente explosión de una mina dejara tres soldados surcoreanos heridos en la Zona Desmilitarizada (DMZ).

El barco, que inicialmente transportaba a siete norcoreanos, fue encontrado sin rumbo frente a la isla surcoreana de Ulleungdo el 3 de noviembre y fue remolcado por el ejército y la guardia costera.

Las autoridades decidieron repatriar a seis de ellos por razones humanitarias tras una serie de consultas en las que participaron agencias gubernamentales y el Comando de Naciones Unidas, según las autoridades.

Uno de los norcoreanos expresó su deseo de quedarse y permanecerá en el Sur, como lo permite su Constitución, añadió el ministerio.

El barco pesquero, con los seis norcoreanos, cruzó este viernes la Línea de Límite del Norte (NLL), la frontera marítima de facto, en el mar del Este —también conocido como mar de Japón— por sus propios medios a las 08H33 locales (23H33 GMT), informó la cartera.

Luego se unió a un buque de Corea del Norte que lo esperaba y continuó su camino, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.