Shein abre en París su primera tienda permanente con fuerte presencia policial

Shein abre este miércoles en París su primera tienda permanente en el mundo con un importante despliegue policial, cuando se intensifica la controversia sobre la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil por parte del gigante asiático del comercio electrónico.

Agentes de la policía antidisturbios custodiaban el centro de la capital francesa, cuando Shein se preparaba para abrir a las 14H00 (13H00 GMT) su primera tienda física en el sexto piso de los históricos grandes almacenes BHV.

Varias personas ya hacían fila a la espera de la apertura, mientras activistas por los derechos de los niños protestaban en las inmediaciones: "Protejan a los niños, no a Shein", rezaba uno de los carteles.

Los manifestantes distribuyeron también folletos denunciando el "presunto trabajo forzado", "contaminación" y "sobreproducción" de la moda impulsada por Shein, y llamaban a firmar una petición contra la tienda permanente.

Shein enfrenta críticas por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultrarrápida. Políticos, sindicatos y grandes marcas rechazaron su llegada a Francia.

A pocos días de la apertura, surgió una nueva controversia sobre la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil en su plataforma, que relanzó las críticas.

A raíz de la venta de este tipo de muñecas, la fiscalía de París abrió investigaciones contra Shein, y también contra los minoristas en línea rivales AliExpress, Temu y Wish.

Las investigaciones se centran en la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores", precisó el ministerio público.

Los medios franceses publicaron una foto de una de las muñecas vendidas en la plataforma, acompañada de un pie de foto explícitamente sexual.

La muñeca mostrada medía alrededor de 80 centímetros de altura y sostenía un oso de peluche.

- "Hipocresía" -

Shein, que fue fundada en China en 2012 pero ahora tiene su sede en Singapur, se ha comprometido a "cooperar plenamente" con las autoridades judiciales francesas y ha anunciado que está imponiendo una prohibición a todas las muñecas sexuales.

Su vocero en Francia, Quentin Ruffat, atribuyó la venta de las muñecas a "un mal funcionamiento" en sus procesos y gobernanza.

Frédéric Merlin, el director de 34 años de la empresa SGM que opera BHV, admitió el martes que consideró cancelar la asociación con Shein tras el último escándalo, pero luego cambió de opinión.

Merlin dijo confiar en los productos de Shein que se venderán en sus grandes almacenes y denunció una "hipocresía general" en torno al gigante asiático.

"Shein tiene 25 millones de clientes en Francia", subrayó Merlin a los medios BFMTV y RMC este miércoles.

El meteórico ascenso de Shein ha sido un problema para las empresas tradicionales de moda al por menor. Sus críticos temen que las perjudique aún más y se vean obligadas a despedir personal o cerrar.

Shein también tiene programado abrir cinco tiendas en otras ciudades francesas como Dijon, Grenoble y Reims.

ole-hrc-as-sw/tjc/jvb