Simón se vuelve huracán y se enfila con fuerza hacia México

Simón se convirtió el jueves en huracán en el Pacífico mexicano y el pronóstico indica que ganará fuerza antes de tocar tierra en las próximas horas.

La agencia de huracanes de Estados Unidos (NHC) espera que el ciclón llegue en la madrugada de viernes a sábado a las costas del estado de Jalisco, donde se ubica el balneario turístico de Puerto Vallarta.

Antes de convertirse en huracán, Simón ya causó fuertes lluvias en Acapulco, otro popular destino mexicano que fue devastado por el huracán Otis en 2024. Autos quedaron sumergidos en avenidas inundadas y en un mercado, la corriente arrastraba refrigeradores.

"Se pronostica una rápida intensificación y se espera que Simón se convierta en un huracán de categoría 4 (de 5 en la escala Saffir Simpson), muy peligroso antes de que alcance la costa de México", indicó el NHC.

Simón avanza lentamente a unos 545 km de Cabo Corrientes, en Jalisco. Presenta vientos máximos de unos 120 km/h.

Las autoridades esperan fuertes lluvias en otros estados costeros de México, donde suspendieron clases, la actividad marítima y evacuaron en camiones a personas en sitios de riesgo.

La temporada de ciclones en México se extiende de mayo a noviembre y afecta cada año tanto las costas del Pacífico como las del Atlántico. Este año promete ser más intensa por causa del fenómeno de El Niño.