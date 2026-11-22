Autoridades sirias anunciaron este domingo la destrucción de grandes cantidades de droga, entre ellas 400 millones de pastillas de captagon incautadas por las fuerzas de seguridad en múltiples operaciones.

"Grandes cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas confiscadas durante diversas operaciones de seguridad fueron destruidas", informó el departamento de lucha contra las drogas en un comunicado difundido por la agencia estatal SANA.

La entidad precisó que entre las cantidades destruidas había "400 millones de pastillas de captagon, 12,2 toneladas de hachís, además de 2,3 toneladas de plantas de cannabis, seis kilogramos de heroína, así como 5,4 millones de pastillas narcóticas".

También fueron destruidas las "herramientas y los equipos utilizados para el contrabando, ocultamiento, transporte y fabricación, incluidas sustancias químicas".

El estimulante sintético captagon se convirtió en la principal exportación de Siria tras el inicio de la guerra civil en 2011, al punto de transformarse en una fuente clave de financiación ilícita para el ahora depuesto presidente sirio Bashar al Asad.

Las nuevas autoridades sirias, que asumieron el poder en diciembre de 2024, se han comprometido a combatir el comercio de captagon.