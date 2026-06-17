Starmer dice que los disparos de advertencia de buque ruso fueron "imprudentes" y quita hierro al incidente

El primer ministro británico, Keir Starmer, estimó este miércoles que el buque de guerra ruso actuó de manera "imprudente" al efectuar el martes disparos de advertencia en dirección de un velero de recreo en el Canal de la Mancha, pero quitó hierro al asunto.

"La evaluación del Ministerio de Defensa es que se trataba de un buque de guerra que estaba a la deriva, y no de algo más siniestro", declaró Keir Starmer al canal GB News, tras el incidente que implicó a la fragata rusa Almirante Grigoróvich y a un velero británico, justo afuera de las aguas territoriales del Reino Unido.

El incidente tuvo lugar a unos 40 kilómetros al sur de la isla de Wight, en el sureste de Inglaterra.

"Eso no cambia el hecho de que Rusia está mostrando claramente una actitud agresiva en toda Europa", añadió Starmer, quien dijo haber abordado el asunto con los dirigentes del G7, reunidos el martes en Evian les Bains, en Francia.

Un velero registrado en el Reino Unido que navegaba por el canal de la Mancha reportó el martes "disparos de advertencia" por parte de un navío ruso.

Rusia afirmó que su fragata efectuó esos disparos porque el velero Bright Future se estaba acercando "peligrosamente" y podían chocar.

"Con el fin de atraer la atención de la tripulación del yate, se lanzaron bengalas de señalización y se emitieron señales sonoras. A pesar de estas medidas, la embarcación continuó con su peligroso acercamiento", señaló el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Tras esas señalizaciones, "el comandante de la fragata decidió efectuar disparos de advertencia en dirección a la embarcación utilizando las armas ligeras del buque", agregó.

El Ministerio de Defensa británico destacó que los disparos de advertencia "no se dirigieron contra el buque y fueron un intento de evitar una posible colisión".