Starmer sopesa las "realidades políticas" que enfrenta, según el ministro de Comercio

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, cuya dimisión vaticinaron varios medios de prensa, está consultando a gente de su entorno y "reflexiona sobre las realidades políticas" que enfrenta, afirmó este domingo el ministro de Comercio, Peter Kyle.

Starmer reiteró el viernes que luchará por permanecer en el poder, después de que su principal rival dentro del partido, el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, fuese elegido para el Parlamento.

Kyle dijo este domingo que Starmer, socavado por su baja popularidad en las encuestas, se estaba "tomando tiempo para reflexionar sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades que enfrenta".

"Ha hablado con un amplio abanico de personas", declaró Kyle a la cadena Sky News, y añadió que mantuvo una conversación "sincera" con el líder laborista el viernes.

El periódico The Observer afirmaba en portada este domingo que el laborista "debería dimitir" el lunes, y el Sunday Telegraph apuntó que Starmer está "dispuesto" a dejar el cargo, citando a personas allegadas del dirigente británico.

Según The Observer, Starmer "definirá un calendario para su partida", y precisó que durante todo el fin de semana estuvo hablando con multitud de personas desde Chequers, la residencia campestre de los primeros ministros.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad de Starmer, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

A ello se sumó el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.