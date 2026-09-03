Sube a 1.252 el número de muertos en Nepal por el deslave

Las inundaciones en la frontera entre China y Nepal ocurridas el 26 de agosto han causado la muerte de al menos 1.252 personas del lado nepalí, casi cincuenta más que en el anterior reporte, informó el organismo de gestión de desastres de este país el jueves.

Del lado chino, los medios estatales reportaron por su lado que 21 personas murieron en la región autónoma del Tíbet, lo que sitúa el balance total del desastre en 1.273 víctimas mortales.

En cuanto a los desaparecidos, siguen siendo 4.216 en Nepal, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

En China, la prensa estatal habla de 541 desaparecidos, con lo que el total asciende a 4.757.

Unos 600 ciudadanos extranjeros de más de 30 países siguen desaparecidos, dentro de ese total.

Las agencias de ayuda de Nepal dijeron que se plantean desplegar porteadores para asistir a los distritos más afectados cerca de la frontera con China.

Durante mucho tiempo considerados la columna vertebral de las expediciones de senderismo y montañismo en Nepal, los porteadores son conocidos por cargar pesadas mochilas durante días a través de senderos empinados y en condiciones difíciles.

"La belleza de su país es que cuentan con porteadores. Por eso también tenemos que recurrir a estos medios tan sencillos para hacer llegar la ayuda lo antes posible.", declaró a la prensa en Katmandú Lila Pieters Yahia, la coordinadora residente de la ONU para Nepal.

Mientras tanto, soldados del ejército nepalí y los equipos de rescate, incluidos expertos extranjeros, continuaron el jueves la búsqueda de sobrevivientes que se teme permanezcan atrapados dentro de varios túneles hidroeléctricos.