Suben a 45 los muertos por inundaciones en Kenia

Al menos 45 personas murieron en las recientes inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en Kenia, informó este lunes la policía.

Las fuerzas de seguridad habían dado el sábado una cifra de al menos 23 fallecidos solo en la capital, Nairobi, mientras los equipos de rescate seguían recuperando cadáveres y asistiendo a personas atrapadas.

El lunes, un portavoz de la policía keniana comunicó a AFP un nuevo balance de 45 muertos y más de 2.000 desplazados en todo el país.

La capital de Kenia se vio azotada el viernes por fuertes lluvias que convirtieron las principales calles en ríos e inundaron miles de viviendas y negocios.

Periodistas de AFP constataron graves daños en carreteras e infraestructuras, tanto en los extensos barrios marginales de la ciudad como en las zonas acomodadas como Parklands.

Kenya Airways informó que se vio obligada a desviar varios vuelos de Nairobi a Mombasa, en la costa, debido a las lluvias.

Frederick Wasonga, un comerciante del centro de la ciudad, relató que varios autos fueron arrastrados y que el agua entró en numerosos locales.

Muchos habitantes expresaron su indignación hacia el gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, quien había prometido mejorar las infraestructuras al asumir el cargo en 2022.

Cientos de hogares en los condados vecinos y amplias zonas agrícolas quedaron destruidos, según la Cruz Roja keniana, que calificó la situación de "catástrofe".