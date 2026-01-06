Tailandia acusa a Camboya de "violar" la tregua fronteriza y herir a un soldado

Tailandia acusó el martes a Camboya de violar una tregua de 10 días al afirmar que disparos de mortero hirieron a un soldado, mientras Phnom Penyh aseguró que se trató de la explosión de "un montón de basura" que hirió a dos de sus militares.

El ejército tailandés dijo que advirtió a las fuerzas camboyanas actuar con precaución y que si se repetía un incidente similar, podría tomar represalias.

El 27 de diciembre, un alto el fuego puso fin a tres semanas de combates entre esos dos países del sudeste asiático, que causaron al menos 47 muertos y provocaron el desplazamiento de casi un millón de personas a ambos lados.

El conflicto tiene su origen en un antiguo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en el periodo colonial francés, así como en una serie de templos antiguos situados a lo largo de la línea divisoria.

"Camboya ha violado el alto el fuego" al disparar "proyectiles de mortero en la zona de Chong Bok", afirmó este martes el ejército tailandés en un comunicado.

"Un soldado resultó herido", añadió, sin precisar la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, el ejército tailandés dijo en una nota posterior que la parte camboyana había contactado a una unidad militar de Tailandia y le aseguró que "el incidente fue causado por un error operativo del personal camboyano".

La portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, indicó que dos soldados camboyanos resultaron heridos, uno de gravedad, la mañana del martes cuando ocurrió "una explosión en un montón de basura".

El hecho ocurrió cuando las fuerzas camboyanas realizaban taras de "organización y orden" en la provincia de Preah Vihear, cerca de la frontera con Tailandia, agregó la portavoz en un comunicado.

No mencionó el soldado herido reportado por Tailandia, pero aseguró que los equipos de coordinación fronteriza de ambos países consultaron sobre el incidente.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, afirmó que su gobierno protestó ante Camboya por considerar que "la tregua fue violada".

"A nivel militar se nos dijo que el incidente fue accidental, pero estamos buscando aclaración sobre cómo se van a sentar las responsabilidades", declaró Anutin a periodistas.

Los dos países habían registrado enfrentamientos en julio que se saldaron con 43 muertos en cinco días.