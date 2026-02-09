Tailandia apunta a negociaciones para formar una coalición tras las elecciones

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, se apresta a iniciar negociaciones el lunes para formar un gobierno de coalición, tras una inesperada victoria de su partido conservador en las elecciones legislativas que él mismo convocó.

Su partido Bhumjaithai proyecta ganar unos 200 escaños legislativos en la votación del domingo, muy por encima de otras agrupaciones pero lejos de una clara mayoría en el Parlamento de 500 miembros.

El progresista Partido del Pueblo quedó con poco más de 100 escaños, mientras el partido Pheu Thai del ex primer ministro Thaksin Shinawatra quedó en tercer lugar.

Pheu Thai se perfila como un posible socio de coalición del partido de Anutin, dado que fueron aliados antes de que Bhumjaithai se retirara de su coalición el año pasado por un escándalo ligado a la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya.

Thaksin cumple una sentencia de cárcel de un año por corrupción, pero observadores prevén que sería liberado anticipadamente como parte de un acuerdo político.

Anutin, quien asumió como primer ministro en septiembre, declinó iniciar el domingo las conversaciones sobre una coalición al señalar que los resultados electorales aún no eran oficiales.

"Esperaremos a que la situación sea más clara, y cada partido se haya reunido con su directiva para discutir su posición", explicó.

El analista político Napon Jatusripitak prevé que el partido "actuará rápidamente" para conformar un gobierno.

"Dada la distribución de escaños, Bhumjaithai podría encabezar un gobierno en el cual predominará su influencia y tendrá más peso en la definición de la dirección política y su ejecución", agregó.

El gobierno que surja de las negociaciones deberá hacerle frente al débil crecimiento económico, con una industria turística que aún no recupera las cifras previas a la pandemia.

Además, le tocará lidiar con una disputa fronteriza con Camboya que estalló en combates abiertos en julio y diciembre, dejando numerosos muertos en ambos países y cerca de un millón desplazados.