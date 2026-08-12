Taiwán condena el plan chino de realizar maniobras navales con Indonesia cerca de su costa

Taiwán condenó los planes de China de realizar maniobras navales con Indonesia cerca de su costa este, y afirmó que Pekín busca crear la "falsa impresión" de que tiene jurisdicción sobre la zona.El Ministerio de Defensa de China anunció el martes que uno de sus buques de guerra y una fragata indonesia realizarán un "ejercicio de paso" a mediados de agosto al este de Taiwán para "aumentar las capacidades operativas conjuntas de las dos marinas", y "resguardar conjuntamente la paz y estabilidad regionales".China considera que Taiwán es parte de su territorio e insiste en que tiene autoridad sobre las aguas alrededor de la isla, lo cual Taipéi rechaza.Un organismo taiwanés a cargo de política con China respondió la noche del martes que "condenaba fuertemente la provocación militar" del Partido Comunista Chino (PCC)."La medida en realidad (...) apunta a crear la falsa impresión ante la comunidad internacional de que el PCC tiene jurisdicción sobre aguas al este de Taiwán e infringir de manera descarada nuestra soberanía nacional y nuestros derechos e intereses marítimos", indicó en un comunicado el Consejo de Asuntos de China Continental.El ejército indonesio inicialmente no respondió a la consulta de la AFP sobre los ejercicios.Taiwán realiza actualmente sus ejercicios militares más grandes del año, dirigidos a preparar a la población para una potencial invasión china.