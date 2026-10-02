Taiwán recibe sus primeros aviones de combate F-16V fabricados en EEUU

Taiwán recibió este viernes sus dos primeros aviones de combate F-16V de fabricación estadounidense, en un momento en que esa isla democrática reclamada por China moderniza sus capacidades militares para disuadir un posible ataque de Pekín.

Aunque no reconoce oficialmente a las autoridades de Taipéi, Estados Unidos es el principal apoyo y proveedor de armas de esta isla con gobierno, moneda y ejército propio.

Sin embargo, el suministro de algunas armas críticas se ralentizó en meses recientes, a la vez que algunas decisiones del presidente Donald Trump generaban dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con Taiwán.

Los cazas fabricados por el estadounidense Lockheed Martin aterrizaron en la base aérea de Taiwán en Taitung, en la costa sureste, constató un periodista de la AFP.

En los alrededores, decenas de curiosos se acercaron con binoculares y cámaras para captar la llegada.

El exmilitar de la Fuerza Aérea Eric Chan, de 57 años, afirmó que esas naves "desempeñarán un papel defensivo muy importante" frente a China. "Necesitamos reforzar nuestras capacidades de defensa", declaró.

El F-16V es un caza polivalente de cuarta generación y una versión significativamente mejorada de los aviones F-16 A/B usados por Taiwán.

Equipado con capacidades más avanzadas de combate, detección y propulsión, será "una valiosa incorporación (...) para hacer frente a la amenaza militar de China", afirmó Su Tzu-yun, del Instituto de Investigación para la Defensa y la Seguridad Nacional en Taipéi.

China afirma que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado incluso con usar la fuerza para tomar su control, por lo que se opone a la venta de armas de Estados Unidos a la isla.

Pero la legislación estadounidense obliga a suministrar armas a Taiwán para su defensa.

En este caso, las dos aeronaves forman parte de un acuerdo de 8.000 millones de dólares por 66 F-16V, aprobado durante el primer mandato de Trump y con entrega prevista para este año.

Taiwán espera la aprobación de otro paquete de 14.000 millones de dólares, pero Trump retrasó la firma alegando que es "una baza muy buena para la negociación" con China.

Los expertos consideran poco probable que se apruebe antes de la cumbre del G20 en diciembre en Estados Unidos, donde se espera que el presidente chino, Xi Jinping, y Trump celebren su cuarta reunión de este año.