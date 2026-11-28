Los taiwaneses votaron este sábado en unos comicios locales particularmente reñidos en la capital, Taipéi, mientras que las autoridades de la isla democrática advirtieron del riesgo de injerencia de China.

Pekín, que afirma que Taiwán forma parte de su territorio y amenaza incluso con recurrir a la fuerza para tomar su control, sigue con gran interés estas votaciones en esta isla de 23,5 millones de habitantes.

El gobierno taiwanés advirtió que China echó mano de varios métodos para intentar influir en el resultado electoral, incluyendo tácticas de "guerra cognitiva" y "represión transnacional".

En Taipéi, los votantes debían decidir si Puma Shen, crítico de China, se convertirá en el primer alcalde del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de la capital en casi 30 años.

En las 22 ciudades y condados de esta democracia insular, estaban en juego en cerca de 11.000 cargos, incluidos también los de magistrados.

Los centros de votación cerraron a las 16H00 locales. El conteo ya comenzó y se espera que los resultados se den a conocer por la noche.

El Kuomintang (KMT), el partido más antiguo de Taiwán y el que aboga por un acercamiento con China, enfrenta el reto de defender los 14 puestos de ciudades y condados que ganó en 2022.

El movimiento PDP del presidente Lai Ching-te busca mejorar los cinco que ostenta.

En Taipéi, el alcalde del KMT, Chiang Wan-an, quien ganó por dos dígitos la última vez y es visto como un posible candidato presidencial en el futuro, se enfrentó a su rival del PDP, Shen.

Shen, un crítico abierto de China, donde es buscado por la policía por presuntas "actividades separatistas", entró a la contienda como el menos favorito.

Sin embargo, logró subirse a una ola política que ha atraído una enorme participación en sus mítines y una demanda frenética por los artículos promocionales de su campaña.

La participación de este sábado de los votantes indecisos y jóvenes determinará el resultado de esta "contienda muy reñida", consideró Liu Jia-wei, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Taipéi.