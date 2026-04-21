Takaichi envía una ofrenda a un santuario símbolo del militarismo de Japón

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, envió este martes una ofrenda al santuario Yasukuni, considerado un símbolo del pasado militarista del país, aunque se abstuvo de acudir en persona, informaron medios y una fuente cercana.

El templo situado en el centro de Tokio está dedicado a 2,5 millones de soldados nipones caídos, incluidos varios criminales de guerra, y es señalado por otros países asiáticos de ser un emblema de las atrocidades imperialistas de Japón en la Segunda Guerra Mundial y los años previos.

Takaichi realizó la ofrenda de un "masakaki", un objeto ritual compuesto por ramas y acompañado de una tablilla, informó la fuente a la AFP, mientras que la cadena pública NHK y Jiji Press reportaron que la primera mujer en gobernar Japón envió el presente.

Ningún primer ministro japonés ha visitado este santuario sintoísta desde 2013, pero los predecesores de Takaichi, Shigeru Ishiba y Fumio Kishida, enviaban ofrendas regularmente para los festivales bianuales de primavera y otoño.

Decenas de legisladores rinden homenaje durante esas festividades y también cada año en agosto, con motivo del aniversario del anuncio del emperador de la rendición de Japón en 1945.

El ex primer ministro Shinzo Abe visitó el santuario en 2013, lo que desató la ira en Pekín y Seúl y le valió una inusual reprimenda diplomática de su aliado cercano, Estados Unidos.

Takaichi, conocida por sus posturas ultranacionalistas, acudió en varias ocasiones al templo cuando ocupaba cargos ministeriales.