Takaichi promete un Japón próspero y se planta fuerte frente a China

La primera ministra Sanae Takaichi prometió el viernes hacer de Japón un país fuerte y próspero, al tiempo que arremetió contra China y se comprometió a seguir impulsando el crecimiento tras la aplastante victoria de su partido en las elecciones.

"China está intensificando sus intentos de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza o la coerción en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, al tiempo que amplía y refuerza sus actividades militares en las áreas que rodean a nuestro país", declaró Takaichi ante el Parlamento en un discurso de política general.

En sintonía con su predecesor Shigeru Ishiba, Takaichi también afirmó que Japón enfrenta el "entorno de seguridad más grave y complejo" desde la Segunda Guerra Mundial, señalando no solo a China, sino también a Rusia y Corea del Norte.

Takaichi dijo que se propone este año revisar los tres principales documentos sobre defensa de Japón, dado que "los cambios en el entorno de seguridad —como la aparición de nuevas formas de guerra y la necesidad de prepararse para conflictos prolongados— se están acelerando en una amplia gama de ámbitos".

En ese sentido añadió que quiere acelerar los debates sobre una relajación adicional de la prohibición autoimpuesta por Japón a la exportación de armas letales.

"Esto contribuirá a reforzar la capacidad de disuasión y respuesta de nuestros aliados y socios afines, y también ayudará a fortalecer la base de producción de defensa de Japón y su capítulo de tecnologías civiles", declaró Takaichi.

La primera ministra japonesa, cuyo partido gobernante, el PLD, obtuvo una mayoría de dos tercios en las elecciones anticipadas del 8 de febrero, provocó la ira de China al sugerir en noviembre que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza.

China, que considera a Taiwán parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para anexarla, aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Japón.

Al referirse al panorama económico, Takaichi insistió en que sus políticas fiscales no serán "imprudentes", mientras los inversores temen que sus esfuerzos por impulsar el crecimiento y ayudar a los consumidores frente a la inflación aumenten la deuda de Japón.

"No vamos a aplicar una política fiscal imprudente que socave la confianza del mercado", declaró Takaichi.

"Seguiré presionando ese botón de crecimiento una y otra y otra vez", dijo al comprometerse a fomentar la inversión interna en áreas de "gestión de riesgos", como energía, salud, infraestructura y ciberseguridad.