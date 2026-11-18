Los países reunidos en Turquía con motivo de la COP31, la gran cita anual del clima, airearon este martes sus tensiones ante el proyecto de decisión política presentado la víspera, que contiene muchas "líneas rojas" en temas como financiación y salida de los combustibles fósiles.

El documento presentado el lunes por la presidencia australiana, que pilota las negociaciones, recoge el amplio abanico de demandas de las casi 200 delegaciones reunidas.

El texto plantea una "acción acelerada" para abandonar los combustibles fósiles, algo tabú para algunos países productores de Oriente Medio.

Y urge a "limitar" la duración del rebasamiento del tope de calentamiento global (1,5 ºC) establecido en el Acuerdo de París y que la ONU considera inminente.

También pide que los países ricos faciliten a las naciones en desarrollo 120.000 millones de dólares anuales de aquí a 2035, para financiar su adaptación a los efectos del cambio climático.

Del lado de los recortes de emisiones de gases de efecto invernadero, insta a los países desarrollados a dar ejemplo comprometiéndose a alcanzar "la neutralidad de carbono de aquí a 2030, y emisiones negativas de aquí a 2040".

"Aquí vemos que los países emergentes quieren poner el máximo de obligaciones posibles a los países desarrollados", dijo una fuente europea, que ve la mano de Arabia Saudita e India. "Obviamente, son cosas inaceptables", zanjó.

Otra fuente de un país emergente dijo que el documento es "una compilación de líneas rojas". Un representante latinoamericano manifestó su inquietud ante el "peligro" de que no haya mención a la participación de la sociedad civil.

- Dinero más barato -

Los países tienen hasta el viernes para, en paralelo a una serie de cuestiones técnicas, negociar en Antalya esta "decisión de cobertura".

Esta consiste en una declaración política que debe consensuarse y que no es seguro que emerja, ya que según numerosas fuentes, Rusia y los países árabes se oponen a ello.

Uruguay ejerce este año la presidencia del mayor grupo negociador de países en desarrollo, el G77+China. Su jefa de delegación, María Fernanda Souza, enfatizó la preocupación por la cuestión de las finanzas necesarias para acompañar la transición energética.

"Eso tiene que darse con el financiamiento público y concesional adecuado y necesario. Y eso es algo que desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo todavía falta", dijo a la AFP.

La financiación concesional es aquella que se otorga a tasas preferenciales, con el objeto de generar la mínima deuda posible.

"El dinero para los países del sur global es más caro que para los países del norte global", de manera que "cuando nosotros necesitamos invertir en infraestructura, invertir en adaptación, invertir en supervivencia, esos costos del capital, del acceso al dinero repercuten muy fuertemente en nosotros", explicó.

Otro tema contencioso es la mención a los combustibles fósiles, que retoma lo acordado en la COP de Dubái de 2023.

Brasil, cuya petrolera estatal Petrobras cerró el tercer trimestre con un nivel récord de producción y ventas, está promoviendo una "hoja de ruta", un documento general con pistas para abandonar los combustibles fósiles, que sirva de base para que cada nación elabore su programa propio.

Dinamarca presentó este martes un plan propio para abandonar los combustibles fósiles. Portugal lo hará el miércoles, y España más adelante, anunciaron sus delegaciones.

El ministro brasileño de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, explicó a AFP que esa es la filosofía de la iniciativa del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. "Es un proceso que está creciendo", dijo.

Capobianco ve "razonable" la mención que el borrador de decisión política hace del documento base brasileño, y espera que se mantenga en la versión final. "Para nosotros, lo más importante es una referencia", dijo.

- Ciencia -

El proyecto de decisión aborda también la base científica de las decisiones políticas futuras en materia de cambio climático.

El borrador invita al GIEC, el grupo de científicos que trabajan al amparo de la ONU, a entregar su próximo informe "a tiempo" para que en la segunda gran revisión global del estado del clima en 2028, se disponga de dicho texto, y se tomen así las mejores decisiones políticas con información actualizada.

El calendario está bloqueado por la división entre países. India y Arabia Saudita prefieren esperar a 2029 para esa publicación.

Arabia Saudita replicó precisamente diciendo en un comunicado que "no se opone a la publicación de informes científicos", sino que pide plazos más largos que permitan una revisión científica "suficiente" de las evidencias sobre el clima.

La UE y las pequeñas islas del Pacífico empujan por una pronta publicación, que permita mantener la ambición de las políticas climáticas.

Todo retraso en la publicación del informe del GIEC sería "injustificable", dijo Ilana Seid, presidenta del grupo de pequeños estados insulares Aosis.

Estamos "buscando alternativas para encontrar la forma de que la segunda revisión global cuente con la base científica adecuada del GIEC", abundó el brasileño Capobianco.