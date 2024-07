Terror y caos en la estampida que dejó 121 muertos en India

Los sobrevivientes de la mortífera estampida que dejó 121 muertos en el norte de India relataron el miércoles el horror de la catástrofe ocurrida en una multitudinaria reunión religiosa.

Un reporte policial señaló que 250.000 personas asistieron al evento en el estado norteño de Uttar Pradesh, más del triple de los 80.000 autorizados.

La mañana del miércoles, horas después del evento, había ropa y zapatos desperdigados por el sitio enlodado contiguo a una autopista.

Las personas caían una sobre la otra al tambalearse por una ladera hasta una zanja llena de agua, dijeron testigos.

"Toda la multitud, incluyendo mujeres y niños, dejaron el sitio del evento al mismo tiempo", indicó la oficial de policía Sheela Maurya, de 50 años, quien estaba de guardia el martes cuando un popular predicador hindú daba su sermón.

"No había suficiente espacio y todos caían uno sobre el otro", señaló Maurya.

Las autoridades sugirieron que la estampida se desató cuando los fieles intentaron juntar tierra de los pasos del predicador, aunque otros señalaron que una tormenta de polvo causó el pánico.

Algunos se desmayaron en la aglomeración antes de caer y ser pisoteados.

La lista de fallecidos fue divulgada el miércoles por el centro de manejo de desastres de Uttar Pradesh con el detalle de 121 personas muertas.

Casi todas las víctimas mortales son mujeres, además de siete niños y un hombre.

- Aplastados -

"Intenté ayudarle a algunas mujeres", contó. "No lo sé, alguien me sacó y no lo recuerdo", contó Maurya una sobreviviente que sufrió heridas.

Los incidentes mortales son comunes en sitios de adoración durante las grandes fiestas religiosas de India, que llegan a atraer a millones de fieles en peregrinaje a sitios sagrados.

"Kilómetros de la principal autopista aledaña al campo estaban atiborrados de gente y vehículos, había demasiada gente", expresó Hori Lal, de 45 años, quien vive cerca del sitio de la estampida.

"Una persona comenzó a caer al costado y fue aplastada, era un caos", narró.

Chaitra V., comisario de división de Aligarh, en Uttar Pradesh, dijo inicialmente que el pánico comenzó cuando "los asistentes salían del sitio debido a una tormenta de polvo que los cegó, provocando el tumulto".

Pero Manoj Kumar Singh, secretario principal del estado, máxima autoridad administrativa, dijo a periodistas después de visitar el sitio que los fieles se amontonaron al intentar acercarse al predicador.

"Me dijeron que la gente corrió a tocar sus pies e intentar recoger tierra, y ocurrió una estampida", indicó Singh, citado por el diario Indian Express.

- Grandes números -

Maurya comentó que ha trabajado en varios mitines políticos y eventos grandes, pero "nunca vi estos grandes números".

"Hacía mucho calor, yo caí y sobreviví con gran dificultad", relató.

En la mañana del miércoles había cuatro cadáveres no identificados en el piso de una morgue improvisada en el hospital del poblado vecino de Hathras.

Ram Nivas, un campesino de 35 años, dijo que buscaba a su cuñada Rumla, quien desapareció en la estampida.

"No la hemos podido encontrar por ningún lugar", señaló Nivas, quien visitó por la noche todos los hospitales de la zona.

- Doloroso -

En la unidad de emergencias del hospital, Sandeep Kumar, de 29 años, acompañaba a su hermana Shikha Kumar, de 22.

"Cuando terminó el evento, todos querían salir rápidamente y eso causó la estampida", según Sandeep, quien dijo que su hermana vio gente que era aplastada.

El primer ministro Narendra Modi anunció una compensación de 2.400 dólares para las familias de los fallecidos y de 600 dólares para los heridos en el "incidente trágico".

Por su parte, el ministro jefe de gobierno de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, quien también es monje hindú, ordenó una investigación de lo acontecido, indicó su despacho.

Las congregaciones religiosas en India tienen un registro deplorable de incidentes causados por el deficiente manejo de multitudes y de seguridad.

En 2008 murieron 224 peregrinos y más de 400 resultaron heridos en una estampida en un templo en la ciudad norteña de Jodhpur.