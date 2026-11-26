Trece cadáveres han sido rescatados de una mina de oro ilegal en la isla indonesia de Java, inundada tras fuertes lluvias y donde todavía hay 13 mineros desaparecidos, anunció el jueves un responsable de los servicios de rescate.

Los accidentes mineros son habituales en este archipiélago del sudeste asiático rico en recursos minerales.

En las explotaciones sin licencia las medidas de seguridad suelen ser deficientes o inexistentes.

Los mineros quedaron atrapados el lunes en la inundación de la mina tras las lluvias torrenciales.

Hasta el jueves en la mañana "se habían evacuado 13 víctimas mortales" y todavía se "está buscando a 13 personas", indicó en un comunicado Desiana Kartika Bahari, responsable de la agencia local de búsqueda y rescate.

Los grupos de rescate avanzan en sus tareas en medio de dificultades como pozos de excavación estrechos con una profundidad de unos 100 metros, escasa iluminación y condiciones de terreno inestables, declaró Desiana.

"Se están realizando todos los esfuerzos posibles teniendo en cuenta las condiciones sobre el terreno y dando prioridad a la seguridad del personal involucrado en las operaciones" de búsqueda y rescate, añadió.

Once mineros pudieron salir a salvo antes de que el agua inundara los pozos el lunes, dijo el portavoz de la policía de Java Occidental, Hendra Rochmawan.

Sólo hasta el martes las autoridades fueron alertadas de que había mineros atrapados, añadió.