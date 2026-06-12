Tres civiles muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania

Tres civiles murieron en regiones fronterizas de Rusia y Ucrania en una nueva serie de ataques cruzados, informaron las autoridades de ambos países este viernes.

En Rusia, dos civiles murieron y dos resultaron heridos en la región fronteriza de Briansk después de que Kiev atacara con artillería el asentamiento de Suzemka, señaló el gobernador interino, Egor Kovalchuk, en Telegram.

En Ucrania, una mujer de 44 años que trabajaba como operadora en una estación de tren murió cuando se dirigía a un refugio durante un ataque con drones en la región fronteriza de Sumi, informó el director de la compañía ucraniana de ferrocarriles.

Otra mujer, una empleada de la estación, resultó herida en el ataque, añadió Oleksandr Pertsovkii.

Tres personas más resultaron heridas en ataques separados en la región sureña de Mikolaiv, en Ucrania.

En los últimos meses, Kiev ha llevado a cabo un número creciente de ataques en territorio ruso, en respuesta a los bombardeos casi diarios de Moscú desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022.