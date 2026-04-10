Tres muertos en ataques en Rusia y en Ucrania antes de la tregua

Tres personas murieron en ataques en Rusia y en Ucrania, anunciaron las autoridades de las respectivas regiones afectadas este viernes, la víspera de la entrada en vigor de una tregua para la Pascua ortodoxa.

En Ucrania, bombardeos rusos contra tres distritos de la región de Dnipró, en el este, causaron dos muertos y tres heridos, indicó la administración militar regional.

"En el distrito de Sinelnikove, dos personas perdieron la vida y otra resultó herida", aseguró en un mensaje en Telegram.

La publicación también menciona otros dos lesionados en el distrito de Nikopol, un hombre de 40 años y otro de 74.

En Rusia, un hombre murió tras un ataque ucraniano con drones contra la ciudad de Voljski, en la región de Volgogrado, en el sureste, según el gobernador regional Andrei Bocharov.

En la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, una mujer resultó herida en un ataque con misiles ucranianos, informó en Telegram el gobernador regional, Alexander Bogomaz.

En respuesta a los bombardeos rusos contra su territorio desde hace más de cuatro años, Ucrania envía cada noche drones hacia Rusia, especialmente contra sus infraestructuras energéticas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el jueves un alto el fuego en Ucrania para la Pascua ortodoxa —el sábado y el domingo— que su homólogo, Volodimir Zelenski, dijo haber aceptado.

En un encuentro con la prensa, incluida la AFP, cuyas declaraciones estaban sujetas a embargo hasta el viernes, el mandatario ucraniano afirmó que había propuesto a Moscú una tregua en los ataques contra las infraestructuras energéticas de ambos países.

Zelenski reiteró que algunos países aliados de Ucrania pidieron a Kiev que cese sus ataques contra las infraestructuras de gas y petróleo rusas, en un contexto de escalada de los precios de los hidrocarburos debido a la guerra en Oriente Medio.

Estados Unidos levantó parcialmente algunas sanciones sobre el petróleo ruso en marzo para hacer frente al encarecimiento.

"Se ha declarado un alto el fuego en Oriente Medio y en el Golfo. Espero que se restablezcan por completo las sanciones al petróleo ruso, tal y como estaban antes", declaró Zelenski.