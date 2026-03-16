Tres muertos en bombardeos rusos en Ucrania, explosiones en Kiev en pleno día

Tres personas murieron el lunes en Ucrania en bombardeos rusos en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, al tiempo que Kiev se vio sorprendido por un inusual ataque con drones a pleno día.

Dos personas murieron y siete resultaron heridas, entre ellos tres niños, en un bombardeo ruso en la la región de Dnipropetrovsk, en el este del país, anunció en Telegram el jefe de la administración militar regional Oleksandr Ganja.

En la región meridional vecina de Zaporiyia, una mujer murió y tres personas más resultaron heridas según el jefe de su administración militar, Ivan Fedorov. Imágenes publicadas en su cuenta Telegram muestran una casa completamente destruida.

Al mismo tiempo en la capital, cayeron restos de drones en el centro de la ciudad, en un ataque aéreo ruso inusualmente llevado a cabo de día y no durante la madrugada.

El incidente no causó heridos ni incendios, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Los periodistas de la AFP vieron fogonazos en el cielo y nubes de humo, mientras los habitantes de la capital se apresuraron a los refugios, especialmente en pasajes subterrráneos y el metro.

Vieron tambien restos de un dron ruso cerca del monumento de la Independencia, en la plaza Maidán, en el centro de de Kiev.

La alerta aérea en Kiev comenzó a las 08H30 locales, cuando los habitantes se dirigían al trabajo, y duró cerca de hora y media.

La fuerza aérea registró en Telegram varios grupos de drones de combate y al menos un misil que se dirigían hacia Kiev.

Járkov, segunda ciudad de Ucrania situada en el noreste, a 30 km de la frontera rusa, también fue atacada por drones rusos en la mañana.