Trinitenses despiden al legendario cantautor de calipso Mighty Sparrow con una caravana musical

Cientos de trinitenses se congregaron el viernes en una enorme caravana en Puerto España para despedir con música y jolgorio a Mighty Sparrow, el legendario cantautor fallecido en septiembre que exportó el calipso caribeño al resto del mundo.

El reconocido músico, cuyo nombre de pila era Slinger Francisco, falleció en Nueva York el 27 de septiembre a los 91 años.

Tras un emotivo servicio memorial de despedida organizado por la diáspora caribeña en Nueva York, su cuerpo fue repatriado el 6 de octubre a Trinidad y Tobago, donde lo recibió su hijo Cyril Sancho Francisco.

Mighty Sparrow será sepultado el sábado en una ceremonia privada en el Cementerio Lapeyrouse en Puerto España.

Nacido en la isla caribeña de Granada, llegó de bebé a Trinidad y Tobago para años después dejar su huella en la escena musical del Caribe y convertirse en el "rey mundial del calipso".

Las calles de Puerto España por donde pasó la caravana rindiéndole homenaje se llenaron de personas disfrazadas con antifaces, sombreros y plumas.

Una carroza blanca con detalles amarillos trasladó el ataúd del músico junto a la caravana de vehículos. Lo acompañaban un ramillete de flores blancas y una fotografía.

También circularon camiones que reproducían a todo volumen los mayores éxitos de "The Birdie", como lo apodaban de cariño.

"He venido a presentar mis respetos al rey mundial del calipso, el único e inigualable, que jamás será reemplazado" dijo a la AFP con alegría Raymond, un jubilado de 65 años.

La hija del cantante, Michelle Francisco, también estuvo presente en la celebración y dijo que su padre era un hombre especial. "Teníamos que compartirlo con el mundo", contó.

Los jóvenes se sumaron a la fiesta. "Estoy aquí para disfrutar de la cultura y para ver cómo fue para la generación anterior", dijo Kyla Jones, contadora de 20 años. "Hay mucha buena energía y positivismo", acotó.

La carrera de Mighty Sparrow sumó más de 70 álbumes lanzados y más de 500 canciones compuestas con un estilo único en el que introdujo sátira política, comentario social, humor y sugerentes dobles sentidos.

Su imborrable huella cultural en Trinidad y Tobago, donde nació el calipso, le hizo obtener una Orden de la República, la más alta condecoración del país.

El gobierno trinitense había prometido una gran despedida para el cantautor.

"¿Cómo se le dice adiós a un hombre cuya música se ha vuelto permanente? Y cuando digo permanente, es parte de quienes somos como pueblo", se preguntó la ministra de Cultura, Michelle Benjamin, presente en el acto.

La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, anunció que la tribuna principal en la que se celebran los desfiles de carnaval será nombrada "The Mighty Sparrow".