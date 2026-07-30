Trump anuncia acuerdo para “desarme completo” de Hamás y retirada israelí cuando esto ocurra

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo sobre el 'desarme completo de Hamás y otros grupos armados' en Gaza, que una vez cumplido implicará la retirada de Israel del territorio.'Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas', escribió Trump en Truth Social, señalando que el desarme se llevaría a cabo por fases.'A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza', añadió.Desde hace semanas se llevan a cabo negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado octubre y tiene como objetivo poner fin de manera definitiva a la guerra en la Franja de Gaza.