Trump apoya a Bukele en lo que tenga “que hacer” en Haití ante misión de rescate de soldados desaparecidos

El presidente Donald Trump dijo este sábado que entiende el “gran problema” que Nayib Bukele tiene con Haití y apoyó el despliegue militar dispuesto por su aliado para rescatar a cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron cerca de Puerto Príncipe tras una emboscada armada.

Bukele envió en una semana a más de 2.000 militares y movilizó blindados y helicópteros en apoyo a la supuesta acción de rescate.

Los soldados, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base en las afueras de la capital haitiana.

Trump y Bukele hablaron sobre la situación. “Tiene un gran problema con Haití. Mataron a algunos de los suyos. Le dije: tú diriges tu país; tienes que hacer lo que tengas que hacer”, afirmó Trump a los periodistas en La Florida.

Según el mandatario estadounidense, Bukele “no necesita ayuda”.

En X, el presidente salvadoreño confirmó la conversación con Trump.

El presidente salvadoreño ha dicho que rescatará “por las buenas” o “por las malas” a los soldados salvadoreños.

El viernes, Bukele sostuvo que la operación de despliegue cuenta con “autorización de todos los niveles internacionales y nacionales”, pero no detalló las facultades de sus tropas.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió sobre un aumento de la violencia en Puerto Príncipe, que dejó mujeres y niños entre los heridos que llegan a sus hospitales.

Los enfrentamientos se intensificaron tras la desaparición de los soldados salvadoreños, con explosiones provocadas por drones en el noreste de la ciudad, reportó MSF.

La fuerza desplegada en Haití representa por lo menos 10% del pie de fuerza del ejército salvadoreño, que en 2021 se estimaba en 20.000 efectivos.