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Trump da su respaldo "completo y total" al húngaro Orbán antes de las elecciones

Trump da su respaldo completo y total al húngaro Orbán antes de las elecciones
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en un acto de campaña en Budapest el 23 de marzo de 2026 Attila Kisbenedek
AFP
25 de marzo de 2026

El presidente Donald Trump dio su "respaldo completo y total" al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y pidió a los húngaros que lo reelijan en los comicios de abril.

Orbán "es un líder verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial comprobado de ofrecer resultados fenomenales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Lo elogió por su lucha contra la inmigración, por "restaurar" la ley y el orden y por llevar a "nuevos niveles de cooperación" las relaciones con Washington.

"Respaldé con orgullo a Viktor para la reelección en 2022, y es un honor hacerlo de nuevo. El día de las elecciones es el 12 de abril de 2026. Hungría: SALGAN Y VOTEN POR VIKTOR ORBÁN", escribió Trump. "¡ESTOY CON ÉL HASTA EL FINAL!".

Encuestas independientes de opinión sugieren que Orbán, aliado de Trump y del ruso Vladimir Putin —que libra una guerra contra Ucrania, vecina de Hungría—, está en una posición débil de cara a la votación.

Enfrenta cuestionamientos desde Bruselas por silenciar voces críticas en el poder judicial, la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil. También por impulsar políticas contra minorías específicas.

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