Trump declara en una carta al Congreso que las hostilidades en Irán “han terminado”

El presidente Donald Trump estimó que las hostilidades con Irán “han terminado”, en una carta dirigida a los líderes parlamentarios, en momentos en que el Congreso lo presiona para que solicite una autorización si se prolonga el conflicto por más de 60 días.

“No ha habido intercambio de disparos entre las fuerzas de Estados Unidos y las de irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzron el 28 de febrero de 2026 han terminado”, escribió Trump en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley.

Según la Constitución, solo el Congreso puede declarar la guerra. Sin embargo, una ley aprobada en 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada por un ataque contra Estados Unidos.

El mismo texto exige que el presidente, si mantiene tropas desplegadas durante más de 60 días, obtenga una autorización del poder legislativo, distinta de una declaración de guerra.

El conflicto con Irán comenzó el 28 de febrero, pero la notificación oficial de la Casa Blanca al Congreso sobre el inicio de las hostilidades no se produjo hasta dos días después. El 1 de mayo representaba, por tanto, la fecha límite de 60 días para obtener la autorización de los parlamentarios.