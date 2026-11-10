Trump denuncia fraude electoral en las legislativas de mitad de mandato de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de quitar legitimidad a la victoria demócrata en las legislativas de mitad de mandato, en las que recuperó el control de las dos Cámaras del Congreso, con acusaciones sin sustento de fraude.

"¿De verdad hay alguien que crea que estas 'elecciones' han sido limpias? ¿Cómo es posible que las encuestas se hayan equivocado tanto?", escribió Trump en Truth Social, donde culpó de la derrota de su partido al gran "volumen" de electores que habían votado anticipadamente.

"¡Todo se reduce a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!", añadió.

Trump ha dado un giro de 180 grados en su actitud sobre los comicios de mitad de mandato. Horas después de la votación del 3 de noviembre, el presidente aseguró a The New York Times que estaba "dispuesto a aceptar los resultados".

Los demócratas se hicieron con amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, además de arrebatar a los republicanos gobernaciones como la del estado de Texas.

"Puede quejarse todo lo que quiera, pero nada detendrá esta verdad ineludible: Trump se enfrentará a las mayorías demócratas más amplias del Congreso en décadas, y todo ello porque ha sido un fracaso sin precedentes", aseguró el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

"El patético regreso de Donald Trump al negacionismo electoral era inevitable", añadió Schumer, en referencia a la reticencia del presidente a reconocer la derrota que sufrió en las presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Trump denuncia repetidamente sin aportar ninguna prueba que hubo fraude en estos comicios.