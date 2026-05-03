Trump dice que EEUU escoltará barcos a través del estrecho de Ormuz desde el lunes

Estados Unidos empezará desde el lunes a escoltar a través del estrecho de Ormuz a buques de otros países que están bloqueados en ese paso marítimo, anunció el domingo el presidente Donald Trump, al tiempo que celebró “conversaciones muy positivas” con Irán.

“Para el bien de Irán, de Oriente Medio y de Estados Unidos, hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Hasta el 29 de abril había 913 buques comerciales de todo tipo en el Golfo, indicó el jueves la empresa especializada en seguimiento marítimo AXSMarine.

“He dicho a mis representantes que les informen de que haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho. En cualquier caso, han dicho que no volverán a la región mientras no sea segura para la navegación”, añadió el mandatario.

Irán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de petróleo, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Su acción ha estrangulando el flujo de grandes volúmenes de petróleo, gas y fertilizantes hacia la economía mundial, mientras que Estados Unidos ha impuesto un bloqueo de represalia a los puertos iraníes.

“Este proceso, el Proyecto Libertad, comenzará el lunes por la mañana, hora de Oriente Medio”, agregó el republicano.

Las declaraciones de Trump se producen mientras Washington y Teherán han indicado que están discutiendo un plan para resolver el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con el país de Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, publicó Trump.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, dijo más temprano a la televisión estatal que Teherán había presentado un plan de 14 puntos “centrado en poner fin a la guerra” y que Washington había respondido a dicho plan en un mensaje a los mediadores paquistaníes.

Sin embargo, el sábado, el presidente estadounidense puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní.