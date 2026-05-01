Trump dice que "no está satisfecho" con la nueva propuesta de Irán

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que no estaba "satisfecho" con una nueva propuesta de negociación iraní, en momentos en que las conversaciones de paz entre ambas partes están congeladas a pesar de un alto el fuego de varias semanas.

Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta para reanudar las negociaciones y poner fin a dos meses de guerra, anunció el viernes un medio estatal iraní.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen", dijo Trump a los periodistas, culpando del estancamiento de las conversaciones con Irán a la "tremenda discordia" en su liderazgo.

"¿Queremos ir allí y simplemente arrasarles y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones", respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos, y añadió que "preferiría no" optar por la primera alternativa "por una cuestión humana".

Un alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos israelí-estadounidenses sobre Irán y de represalias de Teherán en la región.

Pero el conflicto continúa bajo otras formas: Estados Unidos impone un bloqueo naval a los puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Teherán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo.

Desde unas primeras conversaciones infructuosas el 11 de abril, Pakistán intenta que las dos partes en conflicto vuelvan a la mesa de negociaciones.

Pese al fracaso de las negociaciones, el alto el fuego se ha mantenido.

El viernes, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmó que "la República Islámica nunca ha rehuido las negociaciones".

Pero añadió en un video difundido por la página web Mizan Online del poder judicial: "Ciertamente no aceptamos imposiciones", aunque Teherán no desea un retorno a la guerra.

- "Atrapados en el purgatorio" -

La Casa Blanca se ha negado a comentar los detalles de la nueva propuesta iraní.

Pero el sitio de noticias Axios informó que el enviado estadounidense Steve Witkoff había presentado a principios de esta semana enmiendas a una propuesta anterior para reintroducir la cuestión del programa nuclear de Teherán en las negociaciones.

Citando a una fuente familiarizada con el asunto, Axios señaló que dichas enmiendas incluían una exigencia de que Irán no intentara sacar uranio enriquecido de los sitios bombardeados durante la breve guerra del año pasado ni reanudar ninguna actividad en ellos mientras continuaran las conversaciones.

El optimismo tras conocerse la propuesta iraní hizo caer los precios del petróleo casi un 5% para el West Texas Intermediate, el crudo de referencia estadounidense.

Sin embargo, los precios siguen aproximadamente un 50% por encima de sus niveles previos a la guerra, mientras los operadores se enfrentan al prolongado cierre de Ormuz.

Un funcionario de la UE indicó a la AFP que la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, habló el viernes por teléfono con el máximo responsable diplomático iraní, Abás Araghchi, sobre los esfuerzos diplomáticos para reabrir el estrecho.

Amir, residente en Teherán, dijo a periodistas de la AFP con sede en París que el actual estancamiento en las conversaciones "se siente como si estuviéramos atrapados en el purgatorio".

Este hombre de 40 años albergaba pocas esperanzas sobre la nueva propuesta. "Todo esto es para ganar tiempo", afirmó, pronosticando que Estados Unidos e Israel "volverán a atacar".

- Un debate sobre poderes de guerra -

Trump tiene teóricamente hasta este viernes para solicitar al Congreso la autorización para continuar la guerra. Pero su gobierno ha dado a entender que ignorará esta obligación.

Según la Constitución estadounidense, sólo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.

Pero una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia, siempre que pida autorización al poder legislativo para movilizar tropas durante más de 60 días.

Trump repitió ese razonamiento el viernes, insistiendo en que Estados Unidos estaba "en medio de una gran victoria".

El mandatario se enfrenta a una creciente presión interna por la guerra, con una inflación disparada, sin una victoria clara a la vista y elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.

Irán, mientras tanto, empieza a sentir las consecuencias económicas de la guerra, que se suman a años de duras sanciones internacionales.

Estados Unidos impuso el viernes nuevas sanciones a tres firmas de cambios de divisas iraníes. El Departamento del Tesoro advirtió además que tiene en la mira de futuras sanciones el sistema de peaje que Irán quiere implantar para cruzar el estrecho de Ormuz.

El jueves, el ejército estadounidense afirmó que su bloqueo había impedido a Irán exportar petróleo por valor de 6.000 millones de dólares, mientras que la inflación ha superado el 50% en las últimas semanas.

"Para muchas personas, pagar el alquiler e incluso comprar comida se ha vuelto difícil, y algunos ya no tienen absolutamente nada", declaró Mahyar, de 28 años, a un reportero de la AFP con base fuera de Irán.