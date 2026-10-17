Trump exime a Rusia de nuevas sanciones y Moscú se felicita

Moscú se felicitó este sábado por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de bloquear una ley recientemente adoptada por el Congreso, que preveía un amplio dispositivo de sanciones contra el sector energético ruso.

Dos días antes de que el texto entrara en vigor, el octogenario líder firmó una orden ejecutiva con la que dejó sin efecto las sanciones y aranceles previstos en dicha ley, que lleva el nombre de su promotor, el difunto senador republicano Lindsey Graham, ferviente defensor de la causa ucraniana.

La iniciativa es un revés más de la administración Trump al líder ucraniano Volodimir Zelenski, quien consideró el sábado que esta decisión "premia" al presidente ruso Vladimir Putin.

"En Estados Unidos se tomó lamentablemente la decisión de desestimar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía ejercer una presión eficaz sobre Rusia para terminar esta guerra. Esa ley podría haber ayudado enormemente, ¡y todavía puede!", escribió Zelenski en redes sociales.

"Que Estados Unidos prescinda de las sanciones, que se relaje la presión al agresor y se premie financieramente a Putin no sirve más que para animarlo a seguir atacando", fustigó.

La ley adoptada por el Congreso de Estados Unidos autorizaba al magnate republicano a imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos, entre ellos India y China.

Igualmente apuntaba a Putin y otros altos cargos, así como al sector ruso de la Defensa y la llamada "flota fantasma" de buques petroleros, que Moscú ha estado utilizando para eludir las sanciones occidentales por su ofensiva en Ucrania, en curso desde 2022.

"Tal como está descrito en la sección 4 de esta orden, dejo sin efecto la aplicación de tales sanciones, restricciones y derechos previstos en la Ley Graham", señala la orden suscrita por Trump, que invoca "los intereses nacionales de Estados Unidos".

Moscú no tardó en felicitarse este sábado por boca de Kirill Dmitriev, emisario de Putin que en los últimos meses participó en conversaciones directas con los representantes norteamericanos Steve Witkoff y Jared Kushner, para hablar del futuro del conflicto de Ucrania.

"La suspensión por parte de la administración Trump de la Ley Graham es un momento importante y realmente histórico", dijo en sus redes sociales Dmitriev.

El republicano dio marcha atrás en las sanciones contra Moscú después de alcanzar este mismo mes un acuerdo con Putin para que Rusia abastezca de diésel los mercados estadounidense y mundial a cambio de un alivio de las sanciones norteamericanas.

Todo ello a pocas semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, donde ha crecido el descontento popular con la subida de los precios de los carburantes, derivada de la guerra con Irán iniciada en febrero por los ejércitos norteamericano e israelí. Trump se juega la mayoría republicana en el Congreso.

Dmitriev dijo a propósito que la aplicación de la ley Graham habría causado "un serio daño en primer lugar, y ante todo, a la economía de Estados Unidos y a los mercados globales".

- Zelenski mira cada vez más a Bruselas -

Desde que Trump y Putin alcanzaron el acuerdo sobre el diésel, las relaciones entre Kiev y Washington se han deteriorado de forma acelerada.

Zelenski criticó el pacto, mientras las fuerzas ucranianas reanudaron los bombardeos contra refinerías rusas, en represalia por los ataques cada vez más frecuentes de Moscú, en particular contra la capital Kiev. Esta respuesta ucraniana ha irritado al presidente norteamericano.

Obligado cada vez más a mirar del lado de sus socios europeos, Zelenski estuvo este viernes en Bruselas para reclamar a sus aliados más de 70.000 millones de dólares adicionales a fin de financiar su esfuerzo de guerra en 2027.

"Ucrania ha hecho su pedido. Es demasiado temprano para precisar una cifra", matizó el presidente saliente de Francia, Emmanuel Macron, reiterando no obstante que los europeos "no abandonarán" a Kiev.

La semana ha sido particularmente ruda para el líder ucraniano, que denunció restricciones en el uso de los servicios satelitales de SpaceX, la empresa de Elon Musk, indispensable en el dispositivo de defensa frente a los proyectiles rusos.

Evitando toda crítica directa, el mandatario dijo en Bruselas que su equipo está "en conversaciones" con los negociadores estadounidenses, para reunirse tal vez en los próximos días.

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