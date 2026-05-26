Trump pasa su examen médico anual, a pocos días de su 80º cumpleaños

El presidente estadounidense, Donald Trump, se sometió el martes a su examen médico anual, días antes de cumplir 80 años.

Trump, republicano y el presidente de mayor edad jamás investido, se ha jactado reiteradamente de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden.

El chequeo médico y dental de Trump se realizó en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington, donde el mandatario llegó hacia las 08H50 locales (12H50 GMT), según presenció un periodista de la AFP que viajaba en la caravana presidencial.

Algunos observadores han resaltado que a veces Trump da señales de somnolencia en actos públicos, y medios de comunicación han mostrado en el pasado fotos de sus manos con pequeños moretones.

Miembros de su gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, insisten a su vez en que Trump mantiene un ritmo de trabajo muy intenso para un jefe de Estado de su edad.

Tras su chequeo, Trump tiene agendadas varias reuniones de política interior y de estrategia, con la guerra en Irán como principal punto del orden del día.

La Casa Blanca suele publicar un resumen de los exámenes físicos del presidente en cuestión de horas o días, pero el grado de detalle que ofrece queda enteramente a su discreción.

Trump cumplirá 80 años el 14 de junio, y el mandatario lo celebrará con un combate de artes marciales mixtas UFC en los jardines de la Casa Blanca, con miles de invitados.

El mandatario se sometió a dos chequeos médicos el año pasado, uno programado en abril y una visita no anunciada al hospital en octubre que desató nuevas especulaciones.

El verano pasado, la Casa Blanca reveló que Trump había sido evaluado por hinchazón en las piernas y diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección común en la que las válvulas defectuosas de las venas permiten que la sangre se acumule, provocando hinchazón, calambres y cambios en la piel.

Trump ha explicado en el pasado que toma diariamente aspirinas, lo que reduce la coagulación sanguínea, según médicos.

Ello podría explicar los pequeños moratones en sus manos.

Tras su chequeo de octubre, Trump dijo que una resonancia magnética realizada durante la visita mostró que su salud cardiovascular era "excelente".

Su médico, el capitán de la Marina estadounidense Sean Barbabella, escribió en una carta difundida entonces por la Casa Blanca que la edad cardíaca de Trump "resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica".