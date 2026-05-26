Trump pone a prueba su influencia en unas primarias republicanas en Texas

El poder de Donald Trump sobre los votantes republicanos se pone a prueba este martes en Texas, donde la segunda vuelta de las primarias partidarias para el Senado enfrenta al senador John Cornyn y al fiscal general estatal respaldado por el presidente, Ken Paxton.

A pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, cruciales para el segundo mandato de Trump, estas primarias en este estado sureño muy conservador deberían aportar las primeras tendencias entre los electores, en un contexto de descontento con la economía y de interrogantes sobre la guerra en Irán.

Cornyn, de 74 años y senador desde 2002, partió como favorito, pero el respaldo tardío de Trump a Paxton transformó la carrera.

La pugna expone, según analistas, la tensión entre los republicano antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre: el respaldo de Trump puede ser decisivo en unas primarias, pero también puede dejar candidatos más expuestos luego.

Paxton, de 63 años, ha enfrentado escándalos legales, éticos y personales, incluido un juicio político en 2023 en la Cámara de Representantes de Texas, acusaciones de soborno y un conflictivo divorcio.

El Senado estatal consideró que era inocente en un juicio político.

Cornyn representa el ala institucional del partido y mantiene vínculos con donantes y dirigentes republicanos en Washington. Según él, Paxton podría poner en riesgo un escaño que Texas no entrega a los demócratas desde 1988.

Trump elogió a Paxton en Truth Social y calificó a Cornyn de desleal por no defender sus prioridades. Cornyn respondió que su rival facilitaría ataques demócratas en la elección general.

El promedio de encuestas de Decision Desk HQ le otorgaba a Paxton una ventaja de 13 puntos antes de la apertura de las urnas.

Una eventual derrota de Cornyn ampliaría la lista de republicanos castigados tras desalinearse de Trump, según antecedentes recientes, incluidos legisladores federales y estatales.

El ganador de la segunda vuelta se enfrentará al demócrata James Talarico, exmiembro de la Cámara de Representantes estatal y figura nacional emergente.

Aunque los republicanos parten como favoritos en Texas, donde Trump ganó por casi 14 puntos en 2024, los demócratas confían en sus posibilidades frente a Paxton.