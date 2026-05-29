Trump se burla de Jill Biden por revelaciones sobre actuación de su marido en debate

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este viernes de Jill Biden por haber dicho que pensó que su esposo Joe estaba sufriendo un derrame cerebral durante un debate electoral de 2024, acusando a la ex primera dama de ser una mala esposa.

Durante una gira promocional de su próximo libro sobre la vida en la Casa Blanca, Jill Biden ha hecho mención al desastroso debate que obligó al entonces presidente demócrata, Joe Biden, a abandonar su intento de reelección.

"Jill Biden sale ahora a admitir, por fin, que NO sabía qué le pasaba a 'Sleepy Joe' [Joe el Dormilón] durante nuestro espectacular y muy sintonizado debate presidencial de 2024", afirmó Trump en su red social Truth Social.

"Dijo que pensó que estaba sufriendo un 'derrame cerebral', entre otras cosas realmente graves; y, sin embargo, nunca se apresuró a subir al escenario para ayudar a su atribulado esposo, como haría cualquier buena esposa".

"Lo único que olvidó mencionar fue lo bien que me estaba yendo a mí antes de su colapso casi total", dijo Trump, insistiendo en que fue su propia actuación lo que provocó que Joe Biden "sencilla y llanamente, se 'bloqueara'".

Las revelaciones de Jill Biden han reavivado las luchas internas en el Partido Demócrata en torno a la edad de Biden, justo cuando el maltrecho partido esperaba pasar página y centrarse en las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre en Estados Unidos.

En el debate contra el republicano Trump, en junio de 2024, Biden —que entonces tenía 81 años— titubeó al hablar y se quedó mirando con la boca abierta.

"Mientras lo veía, pensé: 'Oh, Dios mío, está sufriendo un derrame'. Y me morí de miedo", relató Jill Biden en el programa "CBS News Sunday Morning", según un fragmento difundido el miércoles.

En sus memorias, "View from the East Wing" ("Vista desde el Ala Este") —que se publicarán el 2 de junio—, Jill Biden también se preguntó si su marido habría tomado accidentalmente una pastilla para dormir o un jarabe para la tos con codeína.

Inmediatamente después del debate, Jill Biden elogió públicamente la actuación de su esposo, diciéndole frente a sus simpatizantes: "Joe, hiciste un trabajo magnífico. Respondiste a todas las preguntas; te sabías todos los datos".

Sin embargo, en el libro, Jill Biden cuenta que su esposo le preguntó si había arruinado el debate, a lo que ella respondió: "Sí, lo hiciste".

Posteriormente, Joe Biden se retiró de la carrera hacia la Casa Blanca en favor de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien acabó perdiendo ante Trump.