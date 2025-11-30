Ucrania negocia en EEUU bajo fuerte presión militar y política

Las negociaciones entre la delegación ucraniana y altos funcionarios estadounidenses comenzaron el domingo en Florida para debatir el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia, mientras Kiev debe hacer frente a una intensa presión militar y política.

Los negociadores ucranianos, encabezados por Rustem Umerov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acompañados por el enviado especial Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, comenzaron la reunión alrededor de las 10H10 hora local.

"No se trata simplemente de poner fin a la guerra (...). Se trata de abrir un camino para que Ucrania siga siendo soberana, independiente y próspera", declaró Rubio al inicio de la cita.

Umerov manifestó a su vez su deseo de debatir sobre la seguridad y la reconstrucción de Ucrania.

En un mensaje en la red social X, señaló que la misión de su delegación es "garantizar los intereses de Ucrania" y que "informará al presidente de Ucrania", Volodimir Zelensli" luego de al término de las reuniones de hoy.

Las conversaciones se desarrollan en un contexto de tensión militar.

Mientras el ejército ruso avanza en el este de Ucrania, un ataque con drones mató al menos a una persona e hirió a otras 11 el sábado por la noche cerca de Kiev.

Se estima que las conversaciones se basarán en las enmiendas al plan de Trump negociado hace una semana en Ginebra entre estadounidenses, ucranianos y europeos, indicó Zelenski.

- "Fin de la guerra con dignidad" -

Diez días atrás, Washington presentó un plan de 28 puntos para poner fin al conflicto desencadenado por la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022.

Acusado de estar fuertemente sesgado a favor de Moscú, este plan ha sido modificado, aunque Kiev teme verse obligado a hacer concesiones significativas.

"La parte estadounidense es constructiva y en los próximos días será posible especificar los pasos a seguir para determinar cómo poner fin a la guerra con dignidad", reafirmó Zelenski el sábado.

El lunes, su homólogo francés, Emmanuel Macron, lo recibirá nuevamente en París, pocos días después de la destitución de su influyente mano derecha, Andriy Yermak como consecuencia de una amplia investigación anticorrupción en el sector energético.

El sábado, drones navales fueron lanzados contra una importante terminal petrolera en el puerto ruso de Novorossiysk.

Esta terminal facilita la exportación de petróleo a través de uno de los oleoductos más grandes del mundo, que se origina en yacimientos petrolíferos de Kazajistán, a orillas del mar Caspio, y cruza Rusia hasta el mar Negro.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio, que opera esa instalación, declaró que un "ataque terrorista" con drones navales había inutilizado una de las tres boyas de amarre de la terminal, utilizadas para la carga de petroleros en el mar.

- Petroleros atacados -

Kiev no ha hecho comentarios sobre este ataque.

Sin embargo, el sábado se atribuyó un ataque contra dos petroleros en el Mar Negro, frente a las costas de Turquía, afirmando que había tomado como blanco a buques pertenecientes a la flota encubierta rusa, utilizada por Moscú para eludir las sanciones occidentales.

Una fuente del Servicio de Seguridad Ucraniano (SBU) declaró a la AFP que los petroleros Kairos y Virat fueron atacados por drones Sea Baby durante una operación conjunta entre el SBU y la armada ucraniana.

Según este vocero, estaban vacíos en el momento del ataque y se dirigían al puerto ruso de Novorossiysk para repostar.

En los últimos meses, el ejército ucraniano ha atacado regularmente instalaciones petroleras y refinerías en Rusia en un intento de interrumpir los ingresos del petróleo que permiten a Moscú financiar su esfuerzo bélico.

Por su parte, Moscú ha continuado con sus ataques nocturnos contra Ucrania.

