Ucrania pide a sus aliados protección aérea tras bombardeos rusos que dejaron cuatro muertos

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió nuevamente el sábado a sus aliados proteger el espacio aéreo de su país, pocas horas después de que bombardeos rusos mataran a cuatro personas e hirieran a otras 20 durante la noche.

El día anterior, Zelenski y sus aliados se reunieron en Londres para discutir el suministro de armas de largo alcance y sistemas de protección aérea a Kiev.

"Nuestros socios disponen de los sistemas necesarios y pueden ayudar a defender a Ucrania" contra los misiles balísticos rusos utilizados en "casi todos sus ataques", explicó el dirigente ucraniano en redes sociales.

Zelenski dijo que hay que prestar "especial atención a los sistemas Patriot", las costosas baterías antiaéreas de diseño estadounidense, eficaces contra estos misiles.

En la madrugada del sábado, Rusia disparó contra Ucrania "nueve misiles balísticos Iskander-M" y "64 drones de ataque", entre otros, según la Fuerza Aérea ucraniana, que afirmó haber destruido 50 drones y cuatro misiles.

El ataque mató a dos personas e hirió a otras 12 en Kiev, según informó su alcalde, Vitali Klitschko, en redes sociales.

Hacia las cuatro de la mañana, los periodistas de la AFP en Kiev oyeron el silbido característico de los misiles, así como potentes detonaciones.

También observaron a los bomberos luchando contra las llamas que devoraban un depósito, mientras que se declaraban importantes incendios en dos barrios de la capital, según fuentes municipales.

En el centro-este del país, "un rescatista murió y otro resultó herido tras un ataque con misiles contra la comunidad de Petropavlivska, en la región de Dnipropetrovsk", informó el ministerio del Interior en redes sociales.

En la misma región, "una mujer también murió y siete personas resultaron heridas", indicó el ministerio, y explicó que "camiones de bomberos, edificios residenciales y tiendas sufrieron daños".

Por su parte, el ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado "empresas del complejo militar-industrial ucraniano, así como infraestructuras energéticas que permiten su funcionamiento".

Con la bajada de las temperaturas, Rusia multiplica los ataques contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, lo que hace temer un duro invierno para los ucranianos.

Zelenski declaró el sábado que, desde principios de año, Rusia ha lanzado contra Ucrania "alrededor de 770 misiles balísticos" y más de "50 misiles Kinjal" hipersónicos, difíciles de interceptar para la defensa aérea.