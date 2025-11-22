Ucrania y EEUU hablarán en Suiza sobre el plan de Trump

Ucrania entablará próximamente conversaciones en Suiza con Estados Unidos para discutir el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia, que implica importantes concesiones para Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó el viernes su rechazo al documento de 28 puntos y avanzó que iba a buscar "alternativas" con los estadounidenses.

En cambio, su par ruso Vladimir Putin acogió con satisfacción la propuesta, que obligaría a Ucrania a ceder territorio, reducir su ejército y comprometerse a no unirse nunca a la OTAN.

"En los próximos días iniciaremos en Suiza consultas entre altos responsables ucranianos y estadounidenses sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz", indicó en Facebook Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad ucraniano y miembro del equipo negociador de Kiev.

En paralelo, Zelenski firmó un decreto por el que se crea la delegación que participará en las negociaciones con Washington y, en el futuro, con Moscú.

La encabezará su mano derecha, el jefe del gabinete presidencial Andrii Yermak, y contará también con Umerov, los jefes de los servicios de seguridad e inteligencia y el jefe del Estado Mayor, entre otros.

- Reunión en el G20 -

Donald Trump ha dado a Ucrania hasta el 27 de noviembre, día de Acción de Gracias, para dar su respuesta a las soluciones propuestas. El plan "tendrá que gustarle, y si no le gusta, entonces, ya saben, tendrán que seguir luchando", declaró el dirigente estadounidense.

Por su parte, Putin consideró que el texto puede servir "como base para una solución pacífica definitiva" del conflicto iniciado en 2022 y se mostró dispuesto a "discutir en profundidad todos los detalles".

En caso de rechazo por parte de Kiev, amenazó con continuar las conquistas territoriales en el frente, donde su ejército lleva la ventaja.

Ante la doble presión estadounidense y rusa, Volodimir Zelenski también inició consultas con sus principales aliados en Europa.

La presidencia francesa indicó que Emmanuel Macron y los jefes de gobierno alemán y británico, Friedrich Merz y Keir Starmer, se reunieron el sábado para hablar sobre el plan estadounidense, al margen de la cumbre del G20 en Johannesburgo.

Los tres dirigentes, que ya conversaron el martes en Berlín, tenían prevista otra reunión ampliada con más jefes de Estado y de gobierno europeos presentes en la ciudad sudafricana, según la misma fuente.

- "Ilusión" de victoria -

El vicepresidente estadounidense JD Vance respondió a las críticas dirigidas contra este plan afirmando que "se basan en una mala comprensión del contexto o en una interpretación errónea de algunas realidades cruciales sobre el terreno".

"Existe la ilusión de que si simplemente damos más dinero, más armas o imponemos más sanciones, la victoria estará al alcance de la mano", añadió.

Zelenski reconoció el viernes que su país atraviesa "uno de los momentos más difíciles de (su) historia". "Podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", Estados Unidos, afirmó.

Según el texto estadounidense, las regiones orientales Donetsk y Lugansk, así como Crimea, anexionada en 2014, serían "reconocidas de facto como rusas", incluido por Estados Unidos. Esto implicaría que Moscú ganaría territorios ucranianos que aún hoy están bajo control de Kiev.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la Alianza Atlántica, algo que debería inscribirse en la Constitución ucraniana.

Ucrania tendría que limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en territorio ucraniano.

Según un responsable estadounidense, el plan incluye, sin embargo, garantías de seguridad por parte de Washington y sus aliados europeos equivalentes a las de la OTAN en caso de un futuro ataque.