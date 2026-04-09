Ucrania y Rusia declaran alto el fuego por la Pascua ortodoxa

Ucrania y Rusia declararán este fin de semana un inusual alto el fuego de 32 horas por las fiestas de la Pascua ortodoxa, anunciaron el jueves los líderes de ambos países beligerantes.

Durante los más de cuatro años de este conflicto en pleno corazón de Europa ya se habían producido treguas limitadas y breves, pero Moscú y Kiev intercambiaban rápidamente acusaciones de violaciones.

Con las conversaciones para poner fin a las hostilidades descarriladas por la guerra en Oriente Medio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo esta semana que había presentado una propuesta de tregua por las fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno ha liderado los diálogos.

El Kremlin dijo el jueves en un comunicado que por decisión de su mandatario, Vladimir Putin, se declarará un alto al fuego con motivo de la Pascua ortodoxa "desde las 16H00 (13H00 GMT) del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026".

El texto del Kremlin no menciona la propuesta inicial de Kiev.

Horas más tarde, Zelenski respondió: "Ucrania ha declarado en repetidas ocasiones que estamos preparados para tomar medidas de reciprocidad. Propusimos un alto el fuego este año durante las fiestas de Pascua y actuaremos en consecuencia".

"La gente necesita una Pascua libre de amenazas y avances reales hacia la paz, y Rusia tiene la oportunidad de evitar volver a las hostilidades después de la Pascua", añadió en redes sociales.

Putin ordenó al Estado Mayor ruso "cesar las operaciones de combate en todas las direcciones durante este período", indicó el Kremlin, aunque precisó que las tropas están preparadas para "contrarrestar cualquier posible provocación por parte del enemigo".

"Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", señaló Moscú.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, ha costado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Varias rondas de conversaciones lideradas por Estados Unidos no han logrado un acuerdo entre las partes enfrentadas, y el diálogo se ha estancado aún más con la atención de Washington centrada en Irán desde el 28 de febrero.

- Lentos avances -

En los últimos años, los combates en el frente han disminuido en gran medida y los ataques con drones dominan la guerra.

Moscú ha logrado pequeñas ganancias territoriales a un alto costo.

Pero Kiev ha conseguido recientemente recuperar terreno en el sureste y los avances rusos se han ido ralentizando desde finales de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

Además de los contraataques ucranianos, los analistas atribuyeron la desaceleración a la prohibición impuesta a Rusia de utilizar los satélites Starlink de SpaceX y a los esfuerzos de Moscú por bloquear la aplicación de mensajería Telegram.

Esa red satelital y la aplicación de mensajería eran ampliamente utilizados por las tropas para comunicarse, especialmente para coordinar ataques de drones.

La situación, sin embargo, es desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, según el ISW.

Moscú quiere que Ucrania retire sus tropas de dos ciudades claves de esa zona sin combatir como parte de cualquier acuerdo de paz.

En los últimos días, Ucrania ha intensificado los ataques contra objetivos energéticos rusos, especialmente los puertos exportadores de petróleo, después de que los precios del crudo se dispararan a raíz de la guerra en Oriente Medio.

En los hechos, las negociaciones ya parecían estar en un punto muerto, dado que Moscú exige concesiones territoriales y políticas a Kiev, que Zelenski ha descartado por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Moscú ocupa algo más del 19% de Ucrania, la mayor parte del cual fue tomado durante las primeras semanas del conflicto.