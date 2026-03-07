Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Trump amenaza a Irán... -

"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", publicó en su plataforma Truth Social el presidente estadounidense, que también amenazó con expandir sus ataques a zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento".

- ...e Israel a Líbano -

El ministro de Defensa israelí, Israël Katz, instó a Líbano a "desarmar" al movimiento proiraní Hezbolá o tomarán "medidas más severas".

El ejército israelí siguió bombardeando el sur y el este del país. Hezbolá afirmó haber combatido una incursión junto a la frontera siria y el Ministerio de Salud libanés informó de 41 muertos y 40 heridos.

En total, cerca de 300 personas murieron esta semana en bombardeos israelíes, según las autoridades libanesas.

- Kuwait reduce su producción de petróleo -

La compañía petrolera nacional de Kuwait (KPC) anunció el sábado que había reducido su producción de petróleo de forma "preventiva" debido a los ataques iraníes y las amenazas que se ciernen sobre el estrecho de Ormuz.

- Turquía considera enviar cazas a Chipre del Norte -

Turquía está considerando enviar aviones de combate F-16 a Chipre del Norte para "garantizar la seguridad" de esta parte de la isla reconocida únicamente por Ankara, informó el sábado una fuente del Ministerio de Defensa turco.

- Ataque a dos petroleros -

Los Guardianes de la Revolución iraníes, el ejército ideológico del país, afirmaron este sábado haber atacado en el Golfo a dos petroleros, uno de ellos con pabellón de Islas Marshall. En ambos casos emplearon drones.

Horas antes aseguraron desafiantes que están "a la espera" de las fuerzas estadounidenses que presuntamente escoltarán a los petroleros por ese paso estratégico.

- Jordania alza la voz -

El portavoz del ejército jordano, el general de brigada Mustafa Hayari, acusó a Irán de haber disparado 119 proyectiles contra su país desde el inicio de la guerra y de atacar "instalaciones vitales".

- Alertas y explosiones en Jerusalén -

Al menos tres explosiones retumbaron en Jerusalén el sábado por la mañana, tras la activación de las alertas antiaéreas. Los servicios de emergencias no reportaron ningún herido ni impactos por el momento.

- Dubái reanuda el servicio aéreo -

El aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la reanudación parcial de sus operaciones, tras una breve suspensión anunciada en medio de una operación de intercepción de proyectiles iraníes.

En la mañana, un testigo explicó a AFP que se había interceptado un proyectil sobre el aeropuerto, donde se escuchó una gran explosión y se vio una nube de humo en el cielo.

El Ministerio de Defensa del país afirmó que Irán lanzó 15 misiles y 119 drones contra su territorio este sábado.

- Rendición no, disculpas sí -

"Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", dijo el presidente Masud Pezeshkian en un discurso por la televisión pública.

El mandatario también pidió disculpas a sus vecinos y dijo que no lanzarán más proyectiles sobre ellos "a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países".

- Cumbre árabe -

Los cancilleres de los países de la Liga Árabe celebrarán un encuentro de emergencia el domingo por los ataques de Irán a varios de sus miembros, dijo el asistente del secretario general del bloque a AFP.

- Decenas de aviones bombardean Teherán -

El ejército israelí indicó que más de 80 cazas estaban atacando posiciones militares, lanzadores de misiles y otros objetivos en Teherán y el centro de Irán. La televisión estatal iraní reportó explosiones en la capital.

En la madrugada del sábado, las fuerzas armadas israelíes habían anunciado el lanzamiento de ataques "a gran escala" sobre la capital iraní. Poco después anunciaron bombardeos también en la ciudad de Isfahán.

- "Oleada masiva de ataques con drones" -

El ejército iraní anunció una nueva "oleada masiva de ataques con drones" contra fuerzas estadounidenses apostadas en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, y contra radares de una instalación militar en Israel, afirmó en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal Irna.

- Riad insta a evitar "errores de cálculo" -

El ministro de Defensa de Arabia Saudita, el príncipe Khalid bin Salmán, instó a Irán a "actuar con prudencia" y a evitar un "error de cálculo" tras los repetidos lanzamientos de misiles y drones de Teherán contra monarquías del Golfo.

Durante la mañana, su ministerio anunció intercepciones de misiles contra una base aérea donde se se encuentran militares estadounidenses y de drones contra una importante refinería.

- Subida récord del petróleo WTI -

El precio del barril de West Texas Intermediate subió un 35,63% esta semana, un récord desde la creación en 1983 de los contratos de futuros del WTI. El viernes llegó brevemente a 90,48 dólares.

La guerra en Oriente Medio ha paralizado en gran parte el flujo de hidrocarburos del Golfo y ha llevado el precio del petróleo a precios no vistos desde 2023. El barril de Brent del mar del Norte se encareció también casi un 30%, cotizando por encima de los 92 USD.

- Luz verde de EEUU a venta de armas a Israel -

El Departamento de Estado norteamericano aprobó el viernes la venta de 12.000 bombas de 470 kg a Israel, por un valor de 151,8 millones de dólares, lo que "mejorará la capacidad de Israel para hacer frente a las amenazas actuales y futuras", según un comunicado.

