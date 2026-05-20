Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Irán promete una guerra "más allá de la región" en caso de nuevos ataques -

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron el miércoles extender la guerra "más allá de la región" de Oriente Medio en caso de que Estados Unidos e Israel vuelvan a atacar el país.

Esta declaración se produce mientras está en vigor un frágil alto el fuego desde el 8 de abril entre Teherán y Washington, establecido tras más de un mes de guerra desencadenada por el ataque israelí-estadounidense contra Irán el 28 de febrero.

- Ministro pakistaní viaja a Irán en medio del estancamiento de las negociaciones -

El ministro del Interior de Pakistán, país mediador entre los beligerantes, viajó a Irán el miércoles por segunda vez esta semana, en medio del estancamiento entre Teherán y Washington en torno a una propuesta para poner fin a la guerra, informó un medio estatal iraní.

"Mohsin Naqvi viajó a Teherán para reunirse con funcionarios de la república islámica", informó la agencia oficial de noticias IRNA, citando fuentes diplomáticas en Islamabad.

- Bajan los precios de petróleo tras paso de un petrolero por Ormuz -

Los precios del petróleo bajaron este miércoles tras el paso de un petrolero surcoreano por el estrecho de Ormuz.

Hacia las 09H40 GMT , el precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en julio, bajaba un 1,79% hasta los 109,29 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en el mismo mes, bajaba un 1,64%, hasta los 102,44 dólares.

- Un petrolero surcoreano atravesó el estrecho de Ormuz -

Un petrolero surcoreano atravesó este miércoles el estrecho de Ormuz en una travesía facilitada por Teherán, anunció Seúl, mientras que el tráfico por ese paso estratégico sigue prácticamente paralizado a consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

"En este mismo momento, nuestro petrolero está saliendo del estrecho de Ormuz, en coordinación con Irán", aseguró ante el Parlamento el ministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Cho Hyun, sin dar más detalles.

- Inflación en Reino Unido por debajo de lo previsto -

La tasa de inflación en Reino Unido se situó en el 2,8% interanual en abril, frente al 3, % del mes anterior, a raíz de la moderación de los precios de la electricidad y el gas antes de la guerra en Oriente Medio, que se reflejó en las facturas de abril.

- Indonesia reforzará control de exportaciones de aceite de palma y carbón -

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunció este miércoles un refuerzo del control estatal sobre las exportaciones de materias primas, entre ellas el aceite de palma y el carbón, para mejorar los ingresos fiscales en un contexto de dificultades económicas derivado de la guerra.

- Xi dice a Putin que una reanudación de hostilidades en Oriente Medio sería "inoportuna" -

El presidente chino, Xi Jinping, consideró durante una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, que una reanudación de las hostilidades en Oriente Medio sería "inoportuna", un día después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazara con reanudar sus ataques contra Irán.

"La situación en la región del Golfo se encuentra en un momento crucial entre la guerra y la paz. Es urgente lograr un cese total de la guerra. Una reanudación de las hostilidades sería inoportuna y continuar con las negociaciones es más esencial que nunca", advirtió Xi, según la agencia de noticias oficial Xinhua.

- Al menos 19 muertos en Líbano, enfrentamientos con Israel -

Varios ataques israelíes en el sur de Líbano mataron a 19 personas, informó el martes el Ministerio de Salud libanés.

El movimiento islamista Hezbolá informó de enfrentamientos con soldados israelíes en el sur del país.

Por su parte, Israel anunció la muerte de uno de sus soldados en la misma zona, lo que eleva a 22 el número de israelíes muertos en Líbano desde el inicio del conflicto.

- Vance dice que conversaciones con Irán tienen "buen progreso" -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el martes que las conversaciones con Irán están teniendo un buen progreso, pero Washington está "listo y preparado" para reanudar las operaciones militares contra Irán.

- Trump advirtió que puede volver a atacar a Irán -

Donald Trump advirtió que Estados Unidos puede volver a atacar a Irán, un día después de afirmar que suspendió un ataque a gran escala con la esperanza de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Ya saben cómo es negociar con un país al que le estás dando una paliza. Vienen a la mesa, suplicando llegar a un acuerdo", dijo a los periodistas en la Casa Blanca. "Espero que no tengamos que ir a la guerra, pero es posible que tengamos que darles otro golpe fuerte. Aún no estoy seguro".

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