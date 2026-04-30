Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Estrecho de Ormuz quedará "libre de presencia estadounidense" -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el control de su país sobre el estrecho de Ormuz garantizará un futuro libre de presencia norteamericana en la zona.

"En el día de hoy, gestionando el estrecho de Ormuz, Irán se otorgará a sí mismo y dará a sus vecinos un futuro libre de la presencia e injerencia de Estados Unidos", afirmó en un comentario en X, con motivo de la fiesta nacional del Golfo Pérsico.

- Precio del petróleo cae tras alcanzar su máximo en 4 años -

El precio del petróleo se disparó por encima de los 126 dólares, antes de caer a 113, volatilidad que se debe al estancamiento de la guerra en Oriente Medio y al temor de que el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolongue.

- Líder supremo iraní afirma que EEUU sufrió una "derrota vergonzosa" -

"Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", indicó el ayatolá Mojtaba Jamenei en un mensaje leído en la televisión estatal.

- Nueve muertos en bombardeos israelíes en el sur de Líbano -

Al menos nueve personas murieron en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, anunció el Ministerio de Salud libanés, pese al alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril.

Entre los fallecidos hay "dos niños y cinco mujeres", según el balance provisional del ministerio, que también da cuenta de 23 heridos.

- El bloqueo de EEUU a Irán, "condenado al fracaso" -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo.

"Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional (...) y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado.

- Washington no descarta la idea de una coalición para Ormuz -

El Gobierno estadounidense pidió a sus embajadas que intenten convencer a sus aliados para que se unan a una coalición internacional encargada de garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, afirmó este jueves el Wall Street Journal.

Citando un telegrama del Departamento de Estado, el diario refirió la existencia de un proyecto denominado "Mecanismo de libertad marítima", según el cual una coalición dirigida por Estados Unidos compartiría información, coordinaría su acción diplomática y ordenaría sanciones.

- Washington estudia nuevas operaciones contra Irán, según Axios -

Según el medio Axios, que cita fuentes próximas al asunto, el presidente Donald Trump será informado este jueves de posibles nuevas operaciones militares contra Irán.

Entre estas, se incluiría una oleada de bombardeos contra infraestructuras y la posibilidad de tomar el control del estrecho de Ormuz, quizá con la participación de fuerzas terrestres.

- El bloqueo es "altamente eficaz", según el ejército de EEUU -

En total, hasta la fecha se han interceptado 42 embarcaciones que intentaban "violar el bloqueo" estadounidense de los puertos iraníes y 41 petroleros no pudieron salir de la república islámica, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante estadounidense para Oriente Medio, al subrayar que el cerco naval impuesto por Washington es "altamente eficaz".

- Trump evalúa reducción de las fuerzas estadounidenses en Alemania -

Donald Trump aseguró el miércoles que se plantea reducir las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en Alemania, tras unos tensos intercambios con el jefe de gobierno de ese país sobre la guerra en Irán.

"Se tomará una decisión muy pronto", escribió el magnate republicano en su red Truth Social después de que Friedrich Merz afirmara que "los estadounidenses (no tienen) visiblemente ninguna estrategia" en Irán.

- Los Guardianes de la Revolución "no tienen cabida" en Canadá -

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán, "no tienen cabida" en Canadá, aseguró Ottawa el miércoles, después de que los dirigentes de la Federación Iraní de Fútbol cancelaran su participación en un congreso de la FIFA alegando "insultos" por parte de la policía de inmigración canadiense.

Según los medios iraníes, el presidente y el secretario general de la federación abandonaron Canadá debido al comportamiento insultante de la policía de inmigración a su llegada al aeropuerto de Toronto.

- Hegseth en el punto de mira de los congresistas estadounidenses -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se enfrentó el miércoles a críticas mordaces de los congresistas demócratas en su primera comparecencia parlamentaria desde el inicio de la guerra en Irán, cuyo costo estimó en unos 25.000 millones de dólares hasta el momento.

- Putin advierte a Trump contra la reanudación de hostilidades en Oriente Medio -

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió en una llamada a su homólogo estadounidense Trump sobre las "consecuencias inevitables y extremadamente perjudiciales no solo para Irán y sus vecinos, sino también para toda la comunidad internacional" que tendría una nueva acción militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, indicó su asesor diplomático, Yuri Ushakov.

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