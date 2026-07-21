Últimos acontecimientos en la guerra en Oriente Medio

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio tras la reanudación de las hostilidades el 7 de julio entre Estados Unidos e Irán.

Jordania intercepta drones

El ejército jordano anunció el martes haber interceptado cinco drones iraníes.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó el ataque y afirmó que estaba dirigido contra un "complejo que alberga a las fuerzas terroristas estadounidenses en la región de Rukban".

Ejército libanés se despliega

El ejército libanés anunció que inició su despliegue en una localidad del sur del país en virtud de un acuerdo con Israel, auspiciado por Washington, que busca el desarme del movimiento proiraní Hezbolá.

"Las unidades militares comenzaron esta mañana a desplegarse en Zawtar al Garbiya", una localidad de la región sureña de Nabatieh, anunció en un comunicado.

Irán ataca objetivos estadounidenses en Baréin y Kuwait

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron haber atacado dos sistemas de defensa antiaérea y una instalación de radar en dos bases estadounidenses en Baréin, así como sistemas de defensa antimisiles, radares y sistemas de recepción por satélite en Kuwait.

Anteriormente, el ejército iraní había informado de ataques a la base estadounidense de Arifjan, en Kuwait, donde se encuentran desplegados sistemas de misiles HIMARS.

Irán detiene petroleros en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber detenido dos "petroleros que no cumplían con la normativa" mientras intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, después de que "explosiones provocaran incendios de gran magnitud a bordo", informó la agencia estatal de noticias IRNA.

Ataques de Estados Unidos

El ejército estadounidense anunció el lunes que ha completado una nueva tanda de bombardeos contra Irán para reducir la capacidad del país para atacar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando militares iraníes, capacidades marítimas, emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea para degradar la capacidad de Irán de seguir atacando a los buques comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz", indicó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en X.

Ataque a un petrolero

La agencia marítima del Reino Unido afirma haber recibido "múltiples reportes de que un petrolero (...) fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz", a 15 kilómetros al noreste de Limah, en Omán.

Los hutíes anuncian un bloqueo contra Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron un embargo marítimo contra Arabia Saudita, después de un cruce de ataques entre ambas partes la semana pasada por primera vez en varios años.

El bloqueo naval de los hutíes, si llega a aplicarse, podría agravar la presión sobre la economía saudita al dificultar el acceso a sus puertos del mar Rojo, fundamentales para las exportaciones de petróleo.

La ONU advierte sobre una extensión del conflicto

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, advirtió que la amenaza de los hutíes contra Arabia Saudita "conlleva el riesgo de una escalada regional aún mayor".

Arabia Saudita condenó el anuncio de los hutíes. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que Riad "sigue apoyando al pueblo hermano de Yemen y a su gobierno legítimo".

Alerta de EEUU

El Departamento de Estado norteamericano emitió el lunes una alerta que insta a los estadounidenses a "extremar las precauciones" en todo el mundo debido a la guerra con Irán.

"Los estadounidenses que se encuentren fuera de Oriente Medio deberían reconsiderar los viajes hacia la región y a través de ella", señaló y advirtió del aumento del riesgo de ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses "o en lugares asociados con Estados Unidos y con ciudadanos estadounidenses en todo el mundo".

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