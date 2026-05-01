Un acusado desvincula a Pedro Sánchez de la trama de corrupción que se juzga en España

Un antiguo asesor socialista acusado en un juicio de corrupción en Madrid negó este jueves que Pedro Sánchez tuviera conocimiento alguno de la presunta trama de comisiones, después de que un empresario acusado señalara al presidente del Gobierno español como el "número uno" del entramado.

"Yo no hablaba con el presidente del Gobierno", respondió Koldo García al ser preguntado si consultaba con Sánchez asuntos relacionados con la causa.

"Sentido común, por favor. No, no es cierto" que le llamara por nada, insistió, tras haber sido señalado la víspera por el empresario Víctor de Aldama como supuesto representante del líder socialista en la trama.

El caso supone un foco de presión política creciente para Sánchez y los socialistas, en un contexto marcado por otras investigaciones judiciales a su entorno cercano, como las que afectan a su esposa y su hermano, y reavivan el debate sobre hasta dónde llegaba su conocimiento de las actuaciones de antiguos colaboradores.

García se sienta en el banquillo junto a De Aldama y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, del que fue estrecho colaborador.

Ábalos, la personalidad más relevante del juicio, fue uno de los hombres de mayor confianza de Sánchez y una figura clave en su ascenso al liderazgo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desde su cargo de secretario de organización.

Los acusados afrontan cargos por el presunto reparto de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas por parte de la administración durante la pandemia de covid-19, así como por otras adjudicaciones de contratos públicos a cambio de mordidas.

El tribunal esperaba cerrar esta semana las declaraciones, pero la extensión de los interrogatorios llevó al Tribunal Supremo a reservar las sesiones del lunes y martes próximos para continuar el juicio, a la espera del testimonio de Ábalos.

Durante su declaración, García negó haber inflado deliberadamente los pedidos de material sanitario para obtener beneficios personales y sostuvo que actuó por el interés general.

"Lo que hice era intentar buscar material sanitario", afirmó, en relación con un pedido que pasó de cuatro a ocho millones de mascarillas. "Y si hubiese conseguido 20 millones de mascarillas, o 20 millones de material sanitario, hubiera pedido que lo trajeran".

Ábalos y García, en prisión preventiva, se declaran inocentes. La fiscalía pide para ellos 24 y 19 años de cárcel, respectivamente.

De Aldama, en libertad provisional tras colaborar con la investigación, se enfrenta a una petición de siete años de prisión.