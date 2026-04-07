Un atacante muerto y otros dos heridos en un tiroteo frente al consulado israelí en Estambul

Un atacante "vinculado a una organización terrorista" fue abatido y otros dos resultaron heridos en un tiroteo este martes frente al consulado israelí en Estambul, que no alberga diplomáticos desde 2023.

Dos policías que se encontraban de guardia frente al edificio han resultado heridos, uno en una oreja y el otro en una pierna, informó el ministerio de Interior turco.

Otras dos personas "relacionadas con el ataque" han sido detenidas, anunció la cadena pública de televisión TRT.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenó lo que calificó de "ataque traicionero" y se comprometió a combatir "todo tipo de terrorismo" y no permitir "que las provocaciones dañen el clima de seguridad" en el país.

Según el gobierno local, "individuos no identificados abrieron fuego contra agentes de policía" alrededor de las 12H15 (09H15 GMT).

Ningún diplomático israelí "se encuentra actualmente en territorio turco", precisó a la AFP una fuente cercana al caso.

Las legaciones diplomáticas israelíes fueron evacuadas "no solo en Turquía sino en toda la región por razones de seguridad" poco después del ataque del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, añadió.

Un comerciante, que prefirió no dar su nombre completo, estimó que "los disparos duraron entre ocho y diez minutos".

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, precisó que los atacantes habían llegado el martes por la mañana desde la provincia vecina de Izmit (noroeste) a bordo de un coche de alquiler.

Las autoridades han identificado a los tres atacantes y, según el Ministerio del Interior, el que falleció estaba "vinculado a una organización terrorista que instrumentaliza la religión".

La policía interroga a los otros dos, que son hermanos.

Decenas de policías con casco y equipados con chalecos antibalas fueron desplegados frente al consulado, situado en el barrio de negocios de Levent, en la orilla europea de Estambul, constataron periodistas de la AFP, que vieron salir del lugar varias ambulancias.

Los periodistas también vieron rastros de sangre en el suelo de un estacionamiento adyacente.

El ministerio israelí de Relaciones Exteriores reaccionó en X. "El terror no nos intimidará", escribió y saludó "la rápida actuación de las fuerzas de seguridad turcas que frustraron este ataque".