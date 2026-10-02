Un ataque con arma blanca en una escuela de México deja una persona muerta y tres heridas

Dos jóvenes de 18 años atacaron una escuela en México, donde mataron a la subdirectora e hirieron a otras tres personas empleando armas blancas y presuntamente algún tipo de explosivo, informó este jueves el fiscal local.

Los agresores son hermanos y exalumnos de la escuela, localizada en la norteña ciudad de Torreón, estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos.

"Evidentemente es una agresión brutal", dijo a periodistas el fiscal estatal Federico Fernández, quien descartó "por ahora" el uso de armas de fuego.

Según el funcionario, los jóvenes ingresaron al local y agredieron primero a las autoridades administrativas y luego a algunos alumnos.

Un reporte del diario local El Universal, relata que los atacantes llegaron y amenazaron con agredir a las mujeres. El ruido y los estruendos alertaron a vecinos de la zona que acudieron al lugar y lograron detenerlos.

"El móvil que indican ellos de manera preliminar era un tema de de sentimientos contra el plantel (escolar)", indicó Fernández.

El fiscal detalló que, además de armas blancas, los agresores habrían empleado "una especie de petardos", pero no explosivos de alto poder.

Indicó que al menos uno de los heridos se encuentra en "estado grave".

En tanto, el gabinete federal de Seguridad informó en sus redes sociales que colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer el crimen.

En México, un país golpeado por la violencia del crimen organizado, los ataques en escuelas son muy poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.

El antecedente más reciente es de marzo, cuando un estudiante de 15 años fue detenido en el convulso estado de Michoacán (oeste), acusado de asesinar a tiros a dos maestras en una escuela privada.

Horas antes del crimen, circuló en redes sociales una publicación donde el presunto agresor posaba con un fusil y mostraba mensajes vinculados al movimiento "incel", abreviación inglesa de "célibes involuntarios", que promueve el odio hacia las mujeres.

Hombres ligados a este grupo han reivindicado en el pasado ataques mortales en el mundo.

En septiembre de 2025, Lex Ashton Cañedo, estudiante de 19 años, atacó con un arma blanca y mató a un compañero de 16 e hirió a un trabajador de una escuela preparatoria pública de Ciudad de México.