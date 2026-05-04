Un ataque ruso deja cuatro muertos en el este de Ucrania

Un ataque ruso con misiles causó al menos cuatro muertos y 16 heridos en la ciudad de Merefa, en el este de Ucrania, anunció el gobernador de la región de Járkov, Oleg Siniegubov.

"Las víctimas son hombres de 50 y 63 años y mujeres de 41 y 52 años", escribió Siniegubov en Telegram. Tres de los heridos se encuentran en estado grave, agregó poco después.

El ataque dañó casas y bloques de viviendas, tiendas y una gasolinera, precisó el gobernador, quien publicó imágenes de edificios destrozados y de un coche calcinado.

Merefa tiene unos veinte mil habitantes y se encuentra a unos quince kilómetros de Járkov, capital de la región homónima y segunda ciudad de Ucrania.

Una parte importante de la región había sido ocupada por el ejército ruso al principio de la guerra en 2022, pero luego fue retomada en gran medida por las fuerzas ucranianas.

La invasión rusa de Ucrania, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha causado cientos de miles de muertos en ambos bandos.