Un avión de United Airlines golpea un camión y un poste de alumbrado en una autopista de EEUU

Un avión de la aerolínea estadounidense United Airlines, con 231 ocupantes, estuvo a punto de verse envuelto en una tragedia este domingo cuando una de sus ruedas rozó un poste de alumbrado y un camión mientras se encontraba en fase de aproximación para aterrizar cerca de Nueva York.

La aeronave, un Boeing 767-400 que venía de la ciudad italiana de Venecia, pudo aterrizar sin contratiempos en el aeropuerto internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, y nadie resultó herido a bordo, según funcionarios de la agencia reguladora estadounidense de aviación (FAA).

Una investigación preliminar de la Policía Estatal de Nueva Jersey indicó que el incidente se produjo cuando el avión de United Airlines, con 221 pasajeros y 10 tripulantes, se aproximaba a la pista.

Un neumático de aterrizaje y la parte inferior del aparato golpearon un poste y un camión repartidor en una autopista próxima a las pistas del aeropuerto.

"El poste impactó luego a un jeep", que también circulaba por la autopista, señaló la policía.

El conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas leves, pero fue dado de alta poco después.

Se observaron daños "menores" en el Boeing 767-400, precisó la autoridad portuaria.

El servicio en el aeropuerto se reanudó rápidamente con normalidad después de que empleados revisaran minuciosamente la pista en busca de posibles restos.

Chuck Paterakis, vicepresidente de la empresa panadera H&S Bakery, a la que pertenece el camión implicado, aseguró en un mensaje a la AFP que su chófer estaba "bien" tras sufrir pequeños cortes.

Paterakis también dijo a la cadena ABC que todos los implicados en el incidente tuvieron muchísima suerte "porque podría haber ocurrido lo contrario de lo que pasó, y una pequeña ayuda de Dios fue de gran valor esta noche para todos los que iban en el avión y el conductor".

La FAA anunció la apertura de una investigación.

En un comunicado, United Airlines también dijo que prevé "realizar una rigurosa investigación de seguridad de vuelo sobre el incidente".

La tripulación fue retirada del servicio como parte del proceso, añadió.