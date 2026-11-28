Un testigo afirmó que un bombardeo del ejército de Birmania alcanzó el sábado una casa donde se celebraba una boda en una zona de conflicto, y las imágenes mostraban al menos seis muertos, aunque dio un balance de al menos 17 fallecidos.

El ataque tuvo lugar en una aldea de Moe Bye, una zona en la frontera entre los estados de Shan y Karenni donde vive una gran cantidad de desplazados internos.

En unos vídeos grabados por el testigo, que la AFP no pudo verificar de forma independiente, aparecen varias víctimas ensangrentadas siendo trasladadas para recibir tratamiento.

Birmania se encuentra sumida en una guerra civil desde que un golpe de Estado derrocó en 2021 al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Según el grupo de monitoreo ACLED, más de 100.000 personas han muerto en todos los bandos.

Aunque los militares controlan la ciudad de Moe Bye, las fuerzas de oposición operan en las aldeas y zonas rurales de los alrededores.

"Escuché aeronaves volando cerca, pero pensé que no bombardearían nuestra zona", dijo el testigo a la AFP.

Según contó, cuando entró en su casa escuchó "la explosión de una bomba". "Vi mucho humo en el lugar donde cayó el bombardeo", agregó.

La bomba impactó en una casa donde se estaban haciendo preparativos para la boda de dos personas desplazadas, explicó.

Acudió corriendo al lugar para intentar ayudar. "Encontré 17 cadáveres" y muchos heridos, dijo.

Unas imágenes tomadas por otros lugareños, que la AFP tampoco pudo verificar de forma independiente, mostraban seis cuerpos, uno de ellos una mujer y otro un niño.

No fue posible contactar con los militares de Birmania para obtener comentarios sobre el incidente.