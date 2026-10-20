Un choque entre un autobús turístico y un camión causa 13 muertos en Egipto

Trece personas murieron y otras 34 resultaron heridas en un choque entre un camión y un autobús turístico al oeste de El Cairo, informaron este martes un medio estatal.

Según el periódico Al Ahram "13 personas murieron y 34 resultaron heridas en la trágica colisión" en una carretera del desierto occidental que conecta El Cairo con Asiut.

Las autoridades han despejado la carretera y una grúa ha levantado el autobús, cuya parte delantera estaba arrancada, constató un corresponsal de la AFP. Los asientos de los pasajeros estaban esparcidos en la carretera.

Los heridos han sido trasladados a un hospital de Guiza y se ha abierto una investigación para determinar la causa del accidente, informó Al Ahram.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Egipto, con casi 6.000 muertos el año pasado, según la agencia estatal de estadísticas de ese país.