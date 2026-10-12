Un director de secundaria resulta herido por un disparo de escopeta en Francia y un joven es detenido

Un director de un centro de secundaria resultó herido este lunes por un disparo de escopeta en el sureste de Francia, indicó a la AFP una fuente policial, precisando que se detuvo a un joven de 14 años, aunque las circunstancias siguen sin estar claras.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Aubagne, cerca de la ciudad de Marsella.

El director del centro fue alcanzado por un disparo de escopeta de calibre 12, indicó esta fuente, que añadió que otro docente también resultó herido en este ataque, ocurrido alrededor de las 10H00.

La vida de los heridos no corre peligro, precisó.

Según la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, "un alumno de secundaria disparó contra el director del centro y contra una profesora con un arma de fuego".

El presunto autor disparó en varias ocasiones dentro del recinto y fue el personal quien lo detuvo, antes que intervinieran las fuerzas de seguridad, indicó la cadena pública France 3.

La fiscalía de Marsella confirmó a la AFP una detención.

No se precisó el contexto de los disparos ni un posible vínculo con el movimiento de protestas estudiantiles que sacude Francia desde finales de septiembre.

"El centro no se veía afectado por la movilización de los estudiantes de liceo", precisó la prefectura de policía local.